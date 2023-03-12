Хоче українців заморити голодом: NYT - про криваві плани Путіна

Лише на деокупованій Херсонщині близько 300 000 гектарів землі треба розмінувати, перш ніж поля стануть придатними для сільського господарства.

Багато українських фермерів вважають, що російські війська свідомо обстрілюють поля та техніку, щоб морити українців голодом і знищити одну із найважливіших економічних галузей країни. І наразі немає ознак того, що сільське господарство найближчим часом відновить свою роль у виробництві.

Про це йдеться у матеріалі журналіста-розслідувача відділу International NYT Майкла Швірца.

У його статті розповідається, зокрема, про фермерів із деокупованої Херсонщини. Цей регіон до війни вважався одним із найбільших експортерів овощів.

"Вирощуючи кавуни, ячмінь, соняшникову олію та кукурудзу, родючі землі України виховували покоління, доставляли величезні обсяги продовольства у світ і тепер можуть стати вкрай необхідним джерелом життя для країни. І хоча російських військ, які колись окупували багато полів південної України, давно немає, вони залишили колосальний масив вибухівки, деякі покинуті, а інші прилаштовані як пастки. Російські війська все ще контролюють територію в регіоні на схід від річки Дніпро, а це означає, що значна частина нещодавно звільнених земель залишається в зоні дії російської артилерії", - пише іноземний журналіст.

На його думку, у жодному регіоні проблема не стоїть так гостро, як у Херсонській області, де російські війська майже скрізь залишили вибухівку після того, як восени українські війська місцями її відтіснили.