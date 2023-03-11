У Росії готуються до життя під час війни: роблять запас трун

У Пензенській області РФ занепокоєні тим, що місцева влада займається організацією заходів щодо “термінового поховання трупів у воєнний та мирний час”.

Жителі російського міста Зарічного у Пензенській області поскаржилися на місцеву владу, яка замість облаштування бомбосховищ готується до поховання трупів.

Про це повідомили на сайті “Подъем”.

Громадяни поскаржилися до прокуратури “на бездіяльність адміністрації та управління цивільного захисту”. Заяву підписали понад 400 мешканців.

Місцеві жителі стверджують, що влада не готується до “різноманітних надзвичайних ситуацій”. Зустріч із чиновниками не змусила місцеву владу подбати про бомбосховища.

Натомість мерія затвердила постанову “Про організацію заходів щодо термінового поховання трупів у воєнний та мирний час”. Документ серед іншого передбачає створення запасу трун.

Фото: із соцмереж

Міський голова від будь-яких пояснень журналістам відмовився, звинувативши мешканців у "певних схильностях", і запевнив, що влада у своїх діях керується виключно законодавством.

Нагадаємо, губернатор Курської області РФ нещодавно провів оперативну нараду за участю ФСБ, прикордонного управління, МВС і Росгвардії. Обговорювалися питання безпеки та охорони об’єктів інженерної та критично важливої інфраструктури.

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