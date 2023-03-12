Уночі ворог обстріляв Очаків: палають автівки

Окупанти обстріляли Очаків.
У ніч проти 12 березня 2023 року ворог атакував Очаків, що в Миколаївській області.
Про це заявив очільник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram
«Знову обстріли з РСЗВ зі сторони Кінбурської коси!
Пошкодження встановлюємо, палає декілька автівок, ДСНС і поліція області працюють на місці! Попередньо без жертв. Громадяни м. Очаків будьте в безпеці!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше в Очакові Миколаївської області пролунали потужні вибухи.
Окупанти обстрілюють берегову смугу Очаківської громади та місто Очаків, що на Миколаївщині. Внаслідок одного з обстрілів постраждало 15 людей, серед них – дворічна дитина.
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