Уночі ворог обстріляв Очаків: палають автівки

У ніч проти 12 березня 2023 року ворог атакував Очаків, що в Миколаївській області.

Про це заявив очільник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram

«Знову обстріли з РСЗВ зі сторони Кінбурської коси!

Пошкодження встановлюємо, палає декілька автівок, ДСНС і поліція області працюють на місці! Попередньо без жертв. Громадяни м. Очаків будьте в безпеці!», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше в Очакові Миколаївської області пролунали потужні вибухи.

Окупанти обстрілюють берегову смугу Очаківської громади та місто Очаків, що на Миколаївщині. Внаслідок одного з обстрілів постраждало 15 людей, серед них – дворічна дитина.

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