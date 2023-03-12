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Уночі ворог обстріляв Очаків: палають автівки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Уночі ворог обстріляв Очаків: палають автівки

Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Окупанти обстріляли Очаків.

У ніч проти 12 березня 2023 року ворог атакував Очаків, що в Миколаївській області.

Про це заявив очільник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram

«Знову обстріли з РСЗВ зі сторони Кінбурської коси!

Пошкодження встановлюємо, палає декілька автівок, ДСНС і поліція області працюють на місці! Попередньо без жертв. Громадяни м. Очаків будьте в безпеці!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Очакові Миколаївської області пролунали потужні вибухи

Окупанти обстрілюють берегову смугу Очаківської громади та місто Очаків, що на Миколаївщині. Внаслідок одного з обстрілів постраждало 15 людей, серед них – дворічна дитина.

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Дата публікації
Перегляди
487
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