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Ночью враг обстрелял Очаков: пылают автомобили

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
390
Время на прочтение
1 мин
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Ночью враг обстрелял Очаков: пылают автомобили

Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

Оккупанты обстреляли Очаков.

В ночь на 12 марта 2023 года враг атаковал Очаков в Николаевской области.

Об этом заявил глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет в Telegram.

«Снова обстрелы из РСЗО со стороны Кинбурской косы!

Повреждение устанавливаем, пылает несколько автомобилей, ГСЧС и полиция области работают на месте! Предварительно без жертв. Граждане г. Очаков будьте в безопасности!», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Очакове Николаевской области прогремели мощные взрывы.

Оккупанты обстреливают береговую полосу Очаковской общины и город Очаков Николаевской области. В результате одного из обстрелов пострадали 15 человек, среди них – двухлетний ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
390
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