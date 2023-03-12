Ночью враг обстрелял Очаков: пылают автомобили

В ночь на 12 марта 2023 года враг атаковал Очаков в Николаевской области.

Об этом заявил глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет в Telegram.

«Снова обстрелы из РСЗО со стороны Кинбурской косы!

Повреждение устанавливаем, пылает несколько автомобилей, ГСЧС и полиция области работают на месте! Предварительно без жертв. Граждане г. Очаков будьте в безопасности!», — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее в Очакове Николаевской области прогремели мощные взрывы.

Оккупанты обстреливают береговую полосу Очаковской общины и город Очаков Николаевской области. В результате одного из обстрелов пострадали 15 человек, среди них – двухлетний ребенок.

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