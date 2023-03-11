Путін може відвідати саміт G-20 в Індії - ЗМІ

За словами людей, знайомих із плануванням подій, Кремль змінює розклад Володимира Путіна під час цьогорічного саміту G-20 в Індії у вересні.

Це потрібно, щоб дати можливість російському президенту взяти участь у зустрічі лідерів, пропустивши останні дві.

Про це пише Bloomberg.

«Непокора Кремля зростає, оскільки зусилля США та їхніх союзників ізолювати Росію через її вторгнення в Україну зупиняються через небажання інших країн приєднатися», - йдеться у повідомленні.

Зараз Кремль планує, що він бере участь у саміті, хоча остаточне рішення ще не прийнято, повідомили люди на умовах анонімності, щоб обговорити плани, які ще не оприлюднені.

Цього тижня офіційні особи перенесли дати щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту 9-10 вересня, на тиждень пізніше, щоб надати Путіну більшу гнучкість і відкрити можливість для високопосадовців з Індії та Китаю, які можуть відвідати форум, сказали люди.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

Формально Індія запросила Путіна на саміт G-20, і Кремль погодився. Але минулого року під тиском з боку США та їхніх союзників через війну Путін відмовився від планів відвідати зібрання в Індонезії та відправив замість нього міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Він також пропустив зустріч G-20 у Римі роком раніше, коли планував вторгнення в Україну.

Проте з листопада Кремль опинився в меншій ізоляції в групі. На зустрічі міністрів закордонних справ G-20 у Нью-Делі на початку березня Росія та Китай відкинули формулювання про війну, які були погоджені на саміті лідерів в Індонезії менше ніж пів року тому.

Китай приєднується до Росії у відмові погодитися із заявою G-20 щодо війни.

Напередодні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що у війні "Путін обирає більш довгостроковий шлях. Він подвоїв ставки". Бернс також прогнозує, що наступні місяці війни будуть вирішальними, і окупантам не вдасться досягнути стратегічних проривів.

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