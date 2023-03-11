Путин может посетить саммит G-20 в Индии — СМИ

По словам людей, знакомых с планированием событий, Кремль меняет расписание Владимира Путина во время нынешнего саммита G-20 в Индии в сентябре.

Это нужно, чтобы дать возможность российскому президенту поучаствовать во встрече лидеров, пропустив последние две.

Об этом пишет Bloomberg.

"Непокорность Кремля растет, поскольку усилия США и их союзников изолировать Россию из-за ее вторжения в Украину останавливаются из-за нежелания других стран присоединиться", — говорится в сообщении.

Сейчас Кремль планирует, что он принимает участие в саммите, хотя окончательное решение еще не принято, сообщили люди на условиях анонимности, чтобы обсудить еще не обнародованные планы.

На этой неделе официальные лица перенесли даты ежегодного экономического форума во Владивостоке, который был назначен накануне саммита 9-10 сентября, неделю позже, чтобы придать Путину большую гибкость и открыть возможность для должностных лиц из Индии и Китая, которые могут посетить форум, сказали люди.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Формально Индия пригласила Путина на саммит G-20 и Кремль согласился. Но в прошлом году под давлением со стороны США и их союзников из-за войны войны Путин отказался от планов посетить собрание в Индонезии и отправил вместо него министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он также пропустил встречу G-20 в Риме годом ранее, когда планировал вторжение в Украину.

Тем не менее, с ноября Кремль оказался в меньшей изоляции в группе. На встрече министров иностранных дел G-20 в Нью-Дели в начале марта Россия и Китай отвергли формулировки о войне, которые были согласованы на саммите лидеров в Индонезии менее полугода назад.

Китай присоединяется к России в отказе согласиться с заявлением G-20 о войне.

Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в войне "Путин выбирает более долгосрочный путь. Он удвоил ставки". Бернс также прогнозирует, что следующие месяцы войны будут решающими и оккупантам не удастся достичь стратегических прорывов.

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