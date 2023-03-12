Путин лишился контроля над информационным пространством РФ – ISW

Об этом пишет ISW.

Украинские и российские источники продолжают сообщать об упорных боях в городе, но боевикам ППК «Вагнер» трудно добиться значительных успехов.

Между тем пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила, что в кремлевском окружении идет внутренняя борьба, что Кремль уступил централизованный контроль над российским информационным пространством, и что президент России Владимир Путин, очевидно, не может это легко исправить.

11 марта в Москве кремлевские журналисты, ученые и поклонники «Новороссии» провели форум «Практические и технологические аспекты информационно-когнитивной войны в современных реалиях».

В ходе панельной дискуссии Захарова заявила, что Кремль не может воспроизвести сталинский подход к созданию современного эквивалента советского информационного бюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими «элитами».

Заявление Захаровой заслуживает внимания и подтверждает несколько давних оценок ISW относительно ухудшения кремлевского режима и динамики контроля над информационным пространством.

Заявление подтверждает несколько оценок:

что между ключевыми членами ближайшего окружения Путина существует внутренняя борьба в Кремле;

что Путин со временем в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам;

и что Путин, очевидно, не в состоянии предпринять решительных действий по восстановлению контроля над российским информационным пространством

"Непонятно, почему Захарова — опытный высокопоставленный пресс-секретарь — открыто признает эти проблемы в публичной ситуации. Возможно, Захарова впервые прямо обсудила эти проблемы, чтобы смягчить ожидания российских националистических военных блогеров по поводу текущих возможностей Кремля объединиться вокруг единого нарратива — или, возможно, даже единой политики", — говорится в заявлении.

Напомним, что ранее сообщалось, что Путин может посетить саммит G-20 в Индии.

Также Путин снова втягивает Лукашенко в открытую войну против Украины.

В то же время, президенту РФ Владимиру Путину нужна затяжная война без победы или поражения, ведь это позволит ему удержать свою власть. Сейчас он теряет контроль над происходящим у него под носом. Таково мнение российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский.

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