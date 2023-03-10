Путін знову втягує Лукашенка у відкриту війну проти України: що відомо

Президент Росії Володимир Путін не полишає спроб втягнути Білорусь у відкриту війну проти України. Українська військова розвідка попередила, що для цього росіяни росіяни готують масштабну провокацію в Білорусі з людськими жертвами.

Незадовго до цього білоруський диктатор Олександр Лукашенко погрожував президенту України Володимиру Зеленському через атаку невідомого безпілотника на військовий аеродром "Мачулищі". Лукашенко звинуватив Зеленського у начебто порушенні домовленості про ненапад і заявив, що "виклик кинуто". Згодом білоруська пропаганда показала "українського диверсанта", начебто причетного до вибухів на аеродромі.

Чи може самопроголошений президент Білорусі піддатися на вмовляння Кремля, чи достатньо в Лукашенка і Путіна військ для відкриття "другого фронту" - ТСН.ua зібрав подробиці і думки експертів щодо ситуації в Білорусі.

Інформація від української розвідки

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, плани російських окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури в Білорусі та можливі жертви серед мирного населення.

"Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ. Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян", - попередили в розвідці.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН, пояснив задум Путіна:

"Є давня мрія російського диктатора втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Цього не виходить. Так, режим Лукашенка допомагає - і повітряний простір надає, і ремонт техніки, постачання і частково навчання мобілізованих. Але збройні сили Білорусі не беруть безпосередню участь. З метою вирішити це питання, втягнути, організовуються різноманітні провокації".

Водночас, Державна прикордонна служба України фіксує зменшення присутності військ РФ у Білорусі. За даними ДПСУ, на території Білорусі донедавна перебувало близько 9-10 тис. російських військових, але наразі деякі підрозділи, які проходили в РБ навчання, перекидають назад до РФ.

Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що Володимир Путін не зможе дотиснути Олександра Лукашенка в питанні прямого втручання у війну проти України. На думку Данілова, Лукашенко розуміє катастрофічні наслідки цього кроку.

Чому Лукашенко погрожував Зеленському

Політичний експерт Максим Джигун в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua пояснив випади Лукашенка на адресу Зеленського.

"Він після того, як злітав у Китай, відчуває себе всесильним, і думає, що він повертається на міжнародний політичний трек, що тепер з ним хтось буде рахуватися. Але його функціонал не змінився. Він як був просто придворним блазнем Путіна, який не може не погодитися з тим, що каже його "цар", так і змушений грати в тому ж контексті", - заявив політолог.

Джигун нагадав, що за атакою на аеродром у Мачулищах, за поширеною версією, стоять білоруські партизани. Через це Лукашенко "відчуває невпевненість і вочевидь перед Путіним хоче показати, що за цим стоїть Україна, а не громадянське суспільство Білорусі, що виклик кинуто, тому можете очікувати на відповідь".

Втім, експерт зазначив, що Лукашенко "вже неодноразово доводив своїми заявами і діями, що вступати в цю війну він хоче мабуть найменше в житті".

"Це означатиме для нього однозначну політичну поразку, і незрозуміло, як надалі його доля складеться. Це не більше, ніж заява. Але є спроба тримати в напрузі українські Сили оборони на українсько-білоруському кордоні. Хоча мені здається, що остраху в українських військових і мешканців прикордонних регіонів немає жодного. Проте зосереджувати там певні сили військових і техніку ми змушені, тому що ніхто не знає, до чого готові вдатися ці два авторитарні лідери", - каже Джигун.

Чи готова Білорусь до відкритої війни

Провокація Кремля в Білорусі може бути розрахована для "внутрішнього застосування", оскільки армія Лукашенка не готова до вторгнення в Україну.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"З військової точки зору це не має жодного сенсу. Адже, якби в Білорусі була відмобілізована армія, проведені всі заходи, які цьому передують, можна було б сказати, що вони відкривають другий фронт. Але на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли: а) російських військ у Білорусі просто недостатньо і вони не формують ту групу, яку можна розглядати, як ударне угруповання, що може діяти проти нас; б) невідмобілізована білоруська армія. Ці два фактори говорять про те, що, скоріш за все, ця провокація має внутрішній ефект подібно до того, як була невдала провокація в Брянській області, коли нібито хтось зайшов, кудись вистрілив. Можливо, це потрібно їм для внутрішнього застосування", - вважає Грабський.

За словами експерта, на сьогоднішній день "можна стверджувати, що ударних угруповань, які б могли почати там бойові дії, там просто не існує".

"У білоруському суспільстві, на відміну від російського, немає єдиної позиції щодо війни в Україні. На тлі того, що ми мали масові протести 2020 року, і вони до кінця не придушені, уявіть собі, що на полігонах зібрали чоловіків зі зброєю, тримають їх там 2-3 місяці. Може виникнути будь-яка непередбачувана ситуація. Хтозна, може доведеться цю зброю в чоловіків відбирати, або найгірше для росіян - придушувати якесь повстання, яке там може статися. Тому тут гра трохи непевна. Без наявності достатньої кількості російських військ на білоруській території говорити про можливість розгортання білоруських підрозділів немає сенсу", - пояснив він.

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