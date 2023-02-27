У ЗСУ відреагували на пошкодження російського літака А-50 у Білорусі : "хороша новина"

На білоруському аеродромі "Мачулищі" був пошкодений російський розвідувальний літак А-50. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната - це хороша новина для України.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Ігнат зазначив, що Росія має близько 9 розвідувальних літаків. А отже, пошкодження одного з них - це гарна новина для Повітряних сил.

За його словами, цей літак проводив радіолокаційну розвідку нашої території, а також сканує відпрацювання засобів ППО та виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації. Крім того, літак також супроводжує атаки крилатими ракетами по території України.

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"Ці літаки дуже важливі для ведення бойових дій, і Україна теж хотіла б мати такі літаки, які б теж забезпечували дії нашої авіації та розвідки", - сказав Ігнат, додавши, що союзники нашої країни мають такі літаки.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про вибухи, які чули мешканці Києва та області, і пояснив, що ППО відпрацювала по ворожому БПЛА.

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