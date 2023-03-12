В Израиле проходят масштабные акции протеста против судебной реформы

Люди выступают против радикального развития судебной системы.
В Израиле уже 10 дней проходят масштабные акции протеста против изменений судебной реформы. Сотни тысяч израильтян приняли участие в акции протеста, которую некоторые называют наибольшей в истории страны.
Об этом сообщает BBC.
Реформы израильского правительства направлены на то, чтобы оказать избранному правительству решающее влияние на выбор судей и ограничить способность Верховного суда принимать решения против исполнительной власти или отменять законы.
Оппозиция убеждает, что эта реформа ослабит демократию в стране, но новоизбранное правительство убеждает, что действует в интересах избирателей. Протесты продолжаются и люди требуют сохранения независимости судебной системы и защиты демократических ценностей.
В субботу, 11 марта, на улицы по всей стране вышли 500 тысяч продемократических протестующих.
Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что Израиль столкнулся с "самым большим кризисом в своей истории".
"На нас рухнула волна терроризма, наша экономика терпит крах, деньги утекают из страны. Лишь вчера Иран подписал новое соглашение с Саудовской Аравией. Но единственное, что беспокоит это правительство, — это разрушение израильской демократии", — сказал Лапид.
Напомним, во Франции, несмотря на масштабные акции протеста, сенат проголосовал за пенсионную реформу. Пенсионный возраст во Франции должен быть повышен с 62 до 64 лет.
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