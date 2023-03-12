Эксперт спрогнозировал, как изменится курс доллара в ближайшее время

На сегодняшний день рынок находится в коридоре 38,25-39,00 грн/$

Курс продажи доллара в пунктах обмена валюты продолжает снижаться. По состоянию на 10 марта, в пятницу он составлял 38,57. В то время как 3 марта он был на уровне 39,05 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные ресурса finance.ua.

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный рассказывает, что на сегодняшний день рынок находится в коридоре 38,25-39,00 грн/$

«По-прежнему наблюдается дефицит наличной гривны. Кроме того, существует мнение, что теневой рынок сейчас сильно упал, поэтому спрос на наличный доллар снизился», — объясняет он.

Эксперты также отмечают, что влияние на традиционный рынок оказывает и традиционная для аграриев пора, когда они продают валюту.

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По словам Юрия Крохмаля, руководителя службы продаж казначейских продуктов АО Банк Авангард, динамика последних двух недель еще и повлияла на девальвационные настроения в целом, добавив населению веры в гривну.

"Кроме того, постепенно повышаются процентные ставки на размещение гривневых депозитов, что является дополнительным фактором, который влияет на спрос и предложение наличной валюты и играет в пользу гривны", — объясняет эксперт.

Добавим, что глава финансового комитета ВР не видит факторов, способных вернуть тот курс, который был до полномасштабного вторжения РФ.

Примечательно, что в Киеве была замечена маршрутка, в которой за проезд рассчитываются в криптовалюте. По крайней мере, в салоне маршрутки пассажиры заметили объявление об этом на листе бумаги возле водителя.