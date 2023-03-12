В разведке Британии объяснили, как неравномерная мобилизация в РФ стала главной проблемой Кремля

Элиты РФ "изолировали" от участия в войне против Украины, ставку в России сделали на этнические меньшины.

Российское руководство бросает на войну против Украины мужчин из преимущественно менее населенных регионов РФ, а Москва и Санкт-Петербург остались относительно невредимыми в контексте мобилизации и потерь. Особенно это касается семей "элиты" РФ.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в "Твиттере".

"Поскольку Минобороны России пытается решить проблему постоянного дефицита оккупантов (на войну против Украины. — Ред.), изоляция более богатых и влиятельных элементов российского общества, скорее всего, будет оставаться главной проблемой", — говорят в разведке.

Так, 21 февраля 2023 года во время речи диктатора РФ Владимира Путина были сфотографированы российские чиновники, сидевшие в первых двух рядах аудитории. Отмечается, что их дети не служат в армии.

"Поскольку Россия продолжает нести чрезвычайно большие потери (на войне в Украине. — Ред.), смертность резко отличается в разных регионах РФ", — говорится в сообщении.

К примеру, во многих восточных регионах уровень смертности в процентах от населения в 30+ раз выше, чем в Москве. Кое-где больше всего страдают этнические меньшинства; в Астрахани примерно 75% потерь происходит от казахского и татарского меньшинств.

Напомним, общие боевые потери России на 12 марта достигают 159 090 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более тысячи оккупантов.

Ранее мобилизованные оккупанты в Калининградской области РФ записали видеообращение к Путину, после того, как их батальон переименовали в "пехотный" и приказали "выполнять штурмовые задания" под командованием предводителей так называемой "ДНР".

Мобилизированные из Новосибирской области РФ, которые были отправлены на войну в Украину, также записали видеообращение с жалобами на огромные потери на передовой.

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