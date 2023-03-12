Суд оправдал мужчину, показавшего средний палец соседу

Один из мужчин вызвал полицию.
В Канаде между соседями произошел конфликт, в результате которого Майкл Наккаче оскорбил своего соседа Нилла Эпштейна. В ответ на оскорбительные высказывания Эпштейн показал средний палец своему соседу, что привело к тому, что его вызвали в суд.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам свидетелей, ссору начал Майкл Наккаче, он с ручной дрелью в руках обижал и даже угрожал другому мужчине.
Нилл Эпштейн ответил "отвали" и показал ему средний палец. В этот же день полиция приехала в его дом и арестовала мужчину по обвинению в угрозе убийства. Однако судья Деннис Галиатсатос отметил, что ответ "отвали" не является достаточным основанием для звонка в полицию.
Дело против Нилла Эпштейна, обвиненного в преследовании соседа, было закрыто судом. Судья остро критиковал поведение соседей, считая, что их конфликт был вызван "незначительными, повседневными проблемами".
Ранее стало известно, что суд в Испании обязал мужа выплатить его бывшей жене 204 тысячи евро за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда.
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