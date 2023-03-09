"Оскар-2023": где и когда смотреть, ставки букмекеров и Украина на церемонии

Уже совсем скоро состоится самое масштабное событие в мире кино – церемония награждения кинопремии "Оскар".

Номинанты уже с нетерпением ждут объявления результатов голосования. Тем временем американская Киноакадемия тщательно готовится, чтобы 95 церемония прошла на ура и получила высокие рейтинги.

Редакция сайта ТСН.ua собрала все подробности, которые нужно знать об "Оскаре-2023".

Дата и время

95-я церемония награждения кинопремии "Оскар" состоится в ночь на 13 марта. Торжественное событие пройдет в Лос-Анджелесе, а именно в театре Dolby. Он считается самым большим в США, а его зал может вместить около 3,4 тысяч гостей.

Трансляция "Оскара" состоится в прямом эфире. Украинцы смогут посмотреть церемонию на телеканале "Суспільне Культура". Мероприятие в США начнется в восемь часов вечера, а по киевскому времени — в три часа ночи.

Ведущие и гости церемонии

Вести церемонию в этом году доверили американскому ведущему и комику Джимми Киммелу. Ранее знаменитость уже вел церемонию, в частности в 2017 году и 2018.

Интересно, что в 2017 году с ведущим произошел казус на сцене. Джимми спутал названия фильмов и "присвоил" статуэтку за лучший фильм "Ла-Ла Ленду" вместо "Лунного света".

Джимми Киммел / Фото: Associated Press

Также зрителей будут радовать выступления знаменитых гостей. На сцене выступит певица Рианна с песней Lift me up, которая стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда".

Рианна / Фото: Associated Press

Также зрителей своим выступлением будет радовать исполнительница Леди Гага. Артистка исполнит трек Hold my hand, который стал саундтреком к ленте "Топ Ган: Мэверик".

Леди Гага / Фото: Associated Press

Номинанты на статуэтку "Оскар" и прогнозы букмекеров

В прошлом году организаторы кинопремии решили вырезать из трансляции награждение в восьми категориях. В этом году они планируют вернуться к старому формату. То есть во время эфира покажут награждение во всех 23 категориях. С полным списком номинантов на премию можно ознакомиться по ссылке.

Некоторые кинокритики считают, что на церемонии "Золотой глобус", которая уже состоялась, можно определить главных фаворитов на "Оскаре". Триумфаторами "Золотого глобуса" стали две ленты "Фабельманы" Стивена Спилберга и "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха.

Между тем, букмекеры считают, что первое место в категории "Лучший фильм" займет картина "Все везде и сразу". Лучшим актером станет Брендан Фрейзер, который сыграл главную роль в ленте "Кит", а лучшей актрисой станет Мишель Ео, сыгравшая в фильме "Все везде и сразу".

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Украина на "Оскаре"

В этом году в список номинантов на "Оскар" попал украинский документальный фильм "Дом из щепок", который снимали в сотрудничестве с Данией, Швецией и Финляндией. В ленте рассказывается о жизни детей из Донбасса, которые находятся в детском доме, что граничит с линией фронта. Картина будет соревноваться за статуэтку в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

Кстати, украинские киношники впервые пройдутся красной дорожкой, как номинанты на премию. Команда фильма "Дом из щепок" обещает прийти на мероприятие в нарядах и аксессуарах от украинских дизайнеров.

Итак, кто получит заветную статуэтку "Оскара", станет известно через несколько дней. Тем временем сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлай-трансляцию церемонии и первым сообщит о важных событиях, а также о победителях.

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