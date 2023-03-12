Існує загроза детонації: мешканців Одеси попередили про мінну небезпеку

У неділю, 12 березня, у Чорному морі спостерігається шторм. Мешканців Одеси та області попередили про мінну небезпеку.

Про це повідомляє місцева влада у Telegram-каналі.

В Одесі сьогодні без опадів, проте фіксуються шквальні пориви вітру. Вранці пориви досягають 15-18 м/с. Через це у Чорному морі спостерігається шторм.

"Такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Також існує загроза детонації мін та викидання на берег", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Sky News, близько 40% території країни забруднено мінами.

Очільник МВС Ігор Клименко наголосив, що Україні бракує важкої техніки для розмінування територій.

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