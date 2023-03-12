Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Існує загроза детонації: мешканців Одеси попередили про мінну небезпеку

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
628
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Існує загроза детонації: мешканців Одеси попередили про мінну небезпеку

Фото: ДСНС

У Чорному морі спостерігається штормова погода.

У неділю, 12 березня, у Чорному морі спостерігається шторм. Мешканців Одеси та області попередили про мінну небезпеку.

Про це повідомляє місцева влада у Telegram-каналі. 

В Одесі сьогодні без опадів, проте фіксуються шквальні пориви вітру. Вранці пориви досягають 15-18 м/с. Через це у Чорному морі спостерігається шторм. 

"Такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Також існує загроза детонації мін та викидання на берег", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Sky News, близько 40% території країни забруднено мінами. 

Очільник МВС Ігор Клименко наголосив, що Україні бракує важкої техніки для розмінування територій.

Читайте також:

Унікальні кадри вибухотехніків: з чим доводиться працювати на Херсонщині

Унікальні кадри вибухотехніків: з чим доводиться працювати на Херсонщині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
628
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація