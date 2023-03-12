Жданов объяснил, как в Генштабе ВСУ считают потери врага за сутки

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что каждый командир после окончания боевого столкновения заполняет журнал боевых действий, где кратко излагает суть боя, сколько он продолжался и какие потери понесли наши подразделения и противник. Именно таким образом Генштаб собирает данные о потерях врага за сутки.

Об этом военный эксперт рассказал на своем YouTube-канале.

"Бойцы все видят, когда идет контактный бой, они видят, куда бьет наша артиллерия, куда бьют наши танки, сколько они положили солдат врага. На поле боя все это видно. Конечно, это не с точностью до одного человека. И командиры, собирая итоговое боевое донесение, они подают отчет вышестоящему начальнику. Боевое донесение подается два раза в сутки. Генштаб ЗСУ два раза в сутки публикует оперативную сводку – в 6 часов утра и 6 часов вечера. В Генштабе эти сводки суммируются", — пояснил он.

Олег Жданов также напомнил, что в первые месяцы войны боевые сообщения Генштаба публиковались четыре раза в сутки – каждые шесть часов.

Напомним, Олег Жданов рассказал, могут ли российские летчики "отмазаться" от уголовной ответственности за бомбардировку гражданских объектов в Украине.

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