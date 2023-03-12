К Байдену летят премьеры Британии и Австралии: о чем будут говорить

Лидеры государств должны обсудить заключительные детали трехстороннего соглашения о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю.

Премьер-министры Великобритании и Австралии летят на встречу с президентом США, чтобы согласовать детали пакта о подлодках, направленном на противодействие Китаю.

Об этом сообщает Reuters.

Великобритания, США и Австралия объявили о плане AUKUS (Австралия-Великобритания-США) 2021 года в рамках усилий по противодействию все большему военному присутствию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что встреча в Сан-Диего 13 марта определит дальнейшие шаги Австралии по получению атомных подлодок.

"В неспокойные времена глобальные альянсы Великобритании являются нашим крупнейшим источником силы и безопасности, – сказал Сунак. – Я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы атомных подлодок AUKUS, проекта, который укрепляет связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономические преимущества.

Согласно первоначальному договору AUKUS, Соединенные Штаты и Великобритания согласились предоставить Австралии технологии и возможности для атомных подлодок.

Напомним, Джо Байден и президент Макрон также обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по преодолению вызовов, бросаемых Китайской Народной Республикой в международном порядке, основанном на правилах.

Встреча лидеров в Вашингтоне – о чем будут говорить Джо Байден и Олаф Шольц

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