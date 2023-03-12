До Байдена летять прем'єри Британії та Австралії: про що говоритимуть

Лідери держав маю обговорити завершальні деталі тристоронньої угоди про підводні човни, спрямованої на протидію Китаю.

Прем'єр-міністри Великої Британії та Австралії летять на зустріч із президентом США, щоб узгодити деталі пакту про підводні човни, який спрямований на протидію Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Велика Британія, США та Австралія оголосили про план AUKUS (Австралія-Велика Британія-США) 2021 року в рамках зусиль щодо протидії дедалі більшій військовій присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що зустріч у Сан-Дієго 13 березня визначить подальші кроки Австралії щодо отримання атомних підводних човнів.

"У неспокійні часи глобальні альянси Великої Британії є нашим найбільшим джерелом сили та безпеки, – сказав Сунак. – Я їду до Сполучених Штатів, щоб запустити наступний етап програми атомних підводних човнів AUKUS, проєкту, який зміцнює зв'язки з нашими найближчими союзниками та забезпечує безпеку, нові технології та економічні переваги".

Відповідно до початкового договору AUKUS, Сполучені Штати та Велика Британія погодилися надати Австралії технології та можливості для атомних підводних човнів.

Нагадаємо, Джо Байден і президент Макрон також обговорили співпрацю між Сполученими Штатами та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також спільні зусилля щодо подолання викликів, які кидає Китайська Народна Республіка міжнародному порядку, заснованому на правилах.

Зустріч лідерів у Вашингтоні – про що говоритимуть Джо Байден та Олаф Шольц

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