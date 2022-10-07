Котлеты в духовке: как приготовить, вкусные рецепты

Большинство жарит котлеты на сковороде. Но это блюдо можно сделать более полезным для здоровья, если приготовить его в духовке. Здесь главное – запомнить несколько важных советов. Как запечь котлеты в духовке — читайте в материале ТСН.ua.

Запеченные котлеты в духовке – вкусная, питательная и полезная пища. Такое блюдо менее калорийно по сравнению с жареными на сковороде, ведь готовится не на растительном масле. Однако нужно помнить некоторые особенности приготовления.

Как запекать котлеты в духовке: температура

Здесь все зависит от вида котлет в духовке, особенно от того, какое мясо вы используете для их приготовления:

мясо свинины или говядина, телятина – от 170 до 180 градусов;

куриное мясо – от 170 до 180 градусов;

рыба – от 160 до 190 градусов.

Обратите внимание, что указана оптимальная температура запекания, но духовку сначала нужно прогреть до 200 градусов, поместить в нее противень с котлетами, оставить так на 5-10 минут, а затем лишь снизить температуру.

Сколько времени печь котлеты в духовке

Время запекания – ориентировочное. Важно самостоятельно контролировать степень готовности блюда. Для этого духовку нужно открыть, взять зубочистку или спичку и протолкнуть котлету насквозь. Если спичка (зубочистка) влажная, но чистая — продукт можно доставать.

Сколько времени запекать котлеты в духовке:

мясо свинины, говядина, телятина – 20-30 минут;

куриное мясо – 25-35 минут;

рыба – 30-45 минут.

Можно просто достать одну котлету, разделить ее в проверить на готовность.

Котлеты в духовке: рецепты на каждый день

Котлеты в духовке: рецепты / Фото: pixabay.com

Существует много способов приготовления котлет в духовке. Поэтому можно найти рецепт на каждый день и радовать членов своей семьи вкусными и полезными блюдами.

Рыбные котлеты в духовке

Для таких котлет подойдет любой вид рыбы – речная, морская или озерная. А можно взять сразу несколько видов рыбы, чтобы блюдо получилось еще вкуснее. Если рыба большая, из нее нужно предварительно вытащить толстый жесткий позвоночник. Затем мясо нужно прокрутить через мясорубку.

Для приготовления рыбных котлет в духовке нужно взять :

1 кг рыбного фарша;

4 средние луковицы;

200 г сливочного масла;

2 яйца;

1,5 стакана панировочных сухарей;

соль, перец по вкусу;

столовая ложка растительного масла;

0,5-1 стакан муки.

Процесс приготовления очень прост:

Рыбу нужно прокрутить через мясорубку, лук мелко нашинковать. Сливочное масло порезать небольшими кусочками. Лук, яйца, соль и перец добавить в фарш и перемешать. Затем добавить в фарш кусочки масла. И еще раз кропотливо перемешать всю массу. Насыпать в миску панировочные сухари. Смазать противень растительным маслом. Каждую порцию фарша нужно брать столовой ложкой, обмакивать в сухари, формировать котлеты и класть на противень. Затем все готовые котлеты поставить в разогретую до 200 градусов духовку, снизить температуру до 160-190 градусов и ждать 40 минут.

Если вы хотите, чтобы рыбный фарш стал более вязким, к нему нужно добавить манку, сухое молоко или замоченный в молоке хлеб.

Вкусные куриные котлеты в духовке

Такие котлеты можно приготовить из куриного фарша, мелко нарубленного мяса или целых кусочков. Подойдут также куриные грудки или окорочка.

Для приготовления куриных котлет в духовке вам понадобятся :

1 кг филе курицы;

2 средние луковицы;

2 яйца;

1 стакан панировочных сухарей;

черный молотый перец и соль по вкусу;

столовая ложка растительного масла.

Как приготовить куриные котлеты в духовке?

Срезать мясо со окорочков и грудки, порубить на мелкие куски. Яйца взбить в миске. Нашинковать мелко лук. В филе добавить яйца и лук, посолить, поперчить, перемешать. Написать панировочные сухари в отдельную миску. Сформировать котлеты, обмакнуть их в сухари, а затем выложить на противень. Запекать в духовке при температуре 170-180 градусов 30-40 минут.

Для куриных котлет подходят такие специи как кориандр, имбирь, чабрец, корень сельдерея, семена горчицы, паприка, кайенский перец и т.д.

Котлеты в духовке из свинины и говядины

Этот рецепт считается классическим. Такое блюдо просто и быстро готовить. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г говядины (фарш);

200 г свинины (фарш);

2 луковицы;

2 яйца;

3 зубчика чеснока;

полстакана молока;

3 кусочка белого хлеба;

соль, перец по вкусу.

Процесс приготовления не занимает много времени:

Подготовить фарш для котлет. Добавить к нему яйца, нашинкованный лук, измельченный чеснок. Посолить и поперчить. Хлеб залить молоком, превратить в кашицу. Добавить в фарш. По желанию можно туда же отправить измельченную зелень. Если фарш получился слишком редким, не огорчайтесь. Можно добавить манную крупу или муку. Ставим противень со сформованными котлетами в разогретую духовку на 30-40 минут. При какой температуре печь котлеты в духовке? Выставляете примерно 170-180 градусов.

За это время можно успеть приготовить вкусный гарнир или порезать полезный салатик.

Овсяные котлеты в духовке

Если вы любите интересные блюда или хотите приготовить полезные котлеты в духовке для детей, повторите этот вариант блюда. Вам нужно взять :

500 г мясного фарша (лучше куриный);

4 столовые ложки овсяных хлопьев;

1 яйцо;

соль, перец по вкусу;

1-2 чайные ложки растительного масла.

Процесс приготовления овсяных котлет в духовке очень прост:

Для начала перемолоть мясо в мясорубке, в глубокую миску высыпать овсяные хлопья, добавить 3 столовые ложки теплой воды и подождать 5-10 минут. Посолить и поперчить. По желанию можно добавить любимые специи. Добавить к хлопьям фарш и яйцо. Перемешать. Сформировать котлеты. Выложить на противень. Отправьте котлеты в разогретую духовку на 20-30 минут. За пять минут до готовности можно посыпать тертым сыром.

Чтобы овсяные котлеты в духовке запеклись со всех сторон, лучше спустя некоторое время их перевернуть.

Котлеты в духовке с картофелем

Если вы хотите удивить своих родных вкусными котлетами в духовом шкафу, можно приготовить такой вариант. Вам понадобятся следующие продукты:

1 кг мясного фарша;

3 картофелины;

1 ломтик хлеба;

1 столовая ложка сметаны;

1 яйцо;

2 луковицы;

1 зубчик чеснока;

100 мл воды;

соль, перец по вкусу.

Процесс приготовления этого блюда очень прост:

В воде необходимо замочить кусок хлеба до состояния каши. В чашу блендера отправить хлеб, чеснок, порезанный лук. Перемолоть в состояние каши. Картошку натереть на терке и отжать руками жидкость. В глубокой миске перемешать фарш со сметаной, натертым картофелем, яйцом и перемолотой массой. Посолить и поперчить. Сформировать котлеты. Выложить на противень. Поместить в разогретую духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Чтобы котлеты получились более сочными, нужно после этого взять 100 мл воды, поставить в духовку вместе с блюдом и запекать еще 20-25 минут.