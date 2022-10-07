Котлети в духовці: як приготувати, смачні рецепти

Більшість смажить котлети на сковороді. Але цю страву можна зробити кориснішою для здоров'я, якщо приготувати її в духовці. Тут головне - запам'ятати кілька важливих порад. Як запекти котлети в духовці - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Запечені котлети в духовці - смачна, поживна і корисна їжа. Така страва менш калорійна в порівнянні зі смаженими на сковороді, адже готується не на олії. Однак, потрібно пам'ятати деякі особливості приготування.

Як запікати котлети в духовці: температура

Тут все залежить від виду котлет в духовці, особливо від того, яке саме м'ясо ви використовуєте для їхнього приготування:

м'ясо свинини чи яловичина, телятина - від 170 до 180 градусів;

куряче м'ясо - від 170 до 180 градусів;

риба - від 160 до 190 градусів.

Зверніть увагу, що вище вказана оптимальна температура запікання, але духовку спочатку потрібно прогріти до 200 градусів, помістити в неї деко з котлетами, залишити так на 5-10 хвилин, а потім лише знизити температуру.

Скільки часу пекти котлети в духовці

Час запікання - орієнтовний. Важливо самостійно контролювати ступінь готовності страви. Для цього духовку потрібно відкрити, взяти зубочистку або сірник та протикнути котлету наскрізь. Якщо сірник (зубочистка) вологий, але чистий - продукт можна діставати.

Скільки часу запікати котлети в духовці:

м'ясо свинини, яловичина, телятина - 20-30 хвилин;

куряче м'ясо - 25-35 хвилин;

риба - 30-45 хвилин.

Можна просто дістати одну котлету, розділити її в перевірити на готовність.

Котлети в духовці: рецепти на кожен день

Котлети в духовці: рецепти / Фото: pixabay.com

Існує чимало способів приготування котлет в духовці. А тому можна знайти рецепт на кожен день і радувати членів своєї сім'ї смачними і корисними стравами.

Рибні котлети в духовці

Для таких котлет підійде будь-який вид риби - річкова, морська чи озерна. А можна взяти відразу кілька видів риби, щоб страва вийшла ще смачнішою. Якщо рибина велика, з неї потрібно попередньо витягнути товстий твердий хребет. Потім м'ясо потрібно прокрутити через м'ясорубку.

Для приготування рибних котлет в духовці потрібно взяти:

1 кг рибного фаршу;

4 середні цибулини;

200 г вершкового масла;

2 яйця;

1,5 склянки панірувальних сухарів;

сіль, перець за смаком;

столова ложка рослинної олії;

0,5-1 склянка борошна.

Процес приготування дуже простий:

Рибу потрібно прокрутити через м'ясорубку, цибулю дрібно нашаткувати. Вершкове масло порізати невеликими шматочками. Цибулю, яйця, сіль і перець додати до фаршу і перемішати. Потім додати у фарш шматочки масла. І ще раз ретельно перемішати всю масу. Насипати в миску панірувальні сухарі. Змастити деко рослинною олією. Кожну порцію фаршу потрібно брати столовою ложкою, вмочувати в сухарі, формувати котлети і класти на деко. Потім всі готові котлети поставити в розігріту до 200 градусів духовку, зменшити температуру до 160-190 градусів і чекати 40 хвилин.

Якщо ви хочете, щоб рибний фарш став більш в'язким, до нього потрібно додати манку, сухе молоко або замочений у молоці хліб.

Смачні курячі котлети в духовці

Такі котлети можна приготувати з курячого фаршу, дрібно нарубаного м'яса або цілних шматочків. Підійдуть також курячі грудка або стегенця.

Для приготування курячих котлет в духовці вам знадобляться:

1 кг філе курки;

2 середні цибулини;

2 яйця;

1 склянка панірувальних сухарів;

чорний мелений перець і сіль за смаком;

столова ложка рослинної олії.

Як приготувати курячі котлети в духовці:

Зрізати м'ясо зі стегенець і грудки, порубати на дрібні шматки. Яйця збити в мисці. Нашаткувати дрібно цибулю. У філе додати яйця та цибулю, посолити, поперчити, перемішати масу. Написати панірувальні сухарі у окрему миску. Сформувати котлети, вмочити їх в сухарі, а потім викласти на деко. Запікати у духовці за температури 170-180 градусів 30-40 хвилин.

Для курячих котлет підходять такі спеції як коріандр, імбир, чебрець, корінь селери, насіння гірчиці, паприка, кайенський перець тощо.

Котлети в духовці зі свинини і яловичини

Цей рецепт вважається класичним. Таку страву просто і швидко готувати. Вам знадобляться такі інгредієнти:

300 г яловичини (фарш);

200 г свинини (фарш);

2 цибулини;

2 яйця;

3 зубчики часнику;

півсклянки молока;

3 шматочки білого хліба;

сіль, перець за смаком.

Процес приготування не займає багато часу:

Підготувати фарш для котлет. Додати до нього яйця, нашатковану цибулю, подрібнений часник. Посолити і поперчити. Хліб залити молоком, перетворити у кашку. Додати до фаршу. За бажанням можна туди ж відправити подрібнену зелень. Якщо фарш вийшов надто рідким, не засмучуйтесь. Можна додати манної крупи або борошна. Ставимо деко зі сформованими котлетами у розігріту духовку на 30-40 хвилин. За якої температури пекти котлети в духовці? Виставляєте приблизно 170-180 градусів.

За цей час можна встигнути приготувати смачний гарнір або нарізати корисний салатик.

Вівсяні котлети в духовці

Якщо ви любите цікаві страви або хочете приготувати корисні котлети в духовці для дітей, спробуйте цей варіант страви. Вам потрібно взяти:

500 г м'ясного фаршу (краще курячий);

4 столові ложки вівсяних пластівців;

1 яйце;

сіль, перець за смаком;

1-2 чайні ложки рослинної олії.

Процес приготування вівсяних котлет в духовці надзвичайно простий:

Для початку перемолоти м'ясо у м'ясорубці, в глибоку миску висипати вівсяні пластівці, додати 3 столової ложки теплої води і зачекати 5-10 хвилин. Посолити і поперчити. За бажанням можна додати улюблені спеції. Додати до пластівців фарш і яйце. Перемішати. Сформувати котлети. Викласти на деко. Відправити котлети у розігріту духовку на 20-30 хвилин. За п'ять хвилин до готовності можна посипати тертим сиром.

Щоб вівсяні котлети в духовці запеклися зі всіх сторін, краще через деякий час їх перевернути.

Котлети в духовці з картоплею

Якщо ви хочете здивувати своїх рідних смачними котлетами в духовці, можна приготувати такий варіант. Вам знадобляться такі продукти:

1 кг м'ясного фаршу;

3 картоплини;

1 скибка хліба;

1 столова ложка сметани;

1 яйце;

2 цибулини;

1 зубчик часнику;

100 мл води;

сіль, перець за смаком.

Процес приготування цієї страви дуже простий:

У воді потрібно замочити шматок хліба до стану каші. В чашу блендера відправити хліб, часник, порізану цибулю. Перемолоти до стану каші. Картоплю натерти на тертушці і віджати руками рідину. В глибокій мисці перемішати фарш зі сметаною, натертою картоплею, яйцем та перемеленою масою. Посолити і поперчити. Сформувати котлети. Викласти на деко. Помістити в розігріту духовку на 20 хвилин за температури 180 градусів.

Щоб котлети вийшли соковитішими, потрібно після цього взяти 100 мл води, поставити в духовку разом зі стравою і запікати ще 20-25 хвилин.