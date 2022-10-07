Котлети в духовці: як приготувати, смачні рецепти

Більшість смажить котлети на сковороді. Але цю страву можна зробити кориснішою для здоров'я, якщо приготувати її в духовці. Тут головне - запам'ятати кілька важливих порад. Як запекти котлети в духовці - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Запечені котлети в духовці - смачна, поживна і корисна їжа. Така страва менш калорійна в порівнянні зі смаженими на сковороді, адже готується не на олії. Однак, потрібно пам'ятати деякі особливості приготування.
Як запікати котлети в духовці: температура
Тут все залежить від виду котлет в духовці, особливо від того, яке саме м'ясо ви використовуєте для їхнього приготування:
- м'ясо свинини чи яловичина, телятина - від 170 до 180 градусів;
- куряче м'ясо - від 170 до 180 градусів;
- риба - від 160 до 190 градусів.
Зверніть увагу, що вище вказана оптимальна температура запікання, але духовку спочатку потрібно прогріти до 200 градусів, помістити в неї деко з котлетами, залишити так на 5-10 хвилин, а потім лише знизити температуру.
Скільки часу пекти котлети в духовці
Час запікання - орієнтовний. Важливо самостійно контролювати ступінь готовності страви. Для цього духовку потрібно відкрити, взяти зубочистку або сірник та протикнути котлету наскрізь. Якщо сірник (зубочистка) вологий, але чистий - продукт можна діставати.
Скільки часу запікати котлети в духовці:
- м'ясо свинини, яловичина, телятина - 20-30 хвилин;
- куряче м'ясо - 25-35 хвилин;
- риба - 30-45 хвилин.
Можна просто дістати одну котлету, розділити її в перевірити на готовність.
Котлети в духовці: рецепти на кожен день
Існує чимало способів приготування котлет в духовці. А тому можна знайти рецепт на кожен день і радувати членів своєї сім'ї смачними і корисними стравами.
Рибні котлети в духовці
Для таких котлет підійде будь-який вид риби - річкова, морська чи озерна. А можна взяти відразу кілька видів риби, щоб страва вийшла ще смачнішою. Якщо рибина велика, з неї потрібно попередньо витягнути товстий твердий хребет. Потім м'ясо потрібно прокрутити через м'ясорубку.
Для приготування рибних котлет в духовці потрібно взяти:
- 1 кг рибного фаршу;
- 4 середні цибулини;
- 200 г вершкового масла;
- 2 яйця;
- 1,5 склянки панірувальних сухарів;
- сіль, перець за смаком;
- столова ложка рослинної олії;
- 0,5-1 склянка борошна.
Процес приготування дуже простий:
- Рибу потрібно прокрутити через м'ясорубку, цибулю дрібно нашаткувати. Вершкове масло порізати невеликими шматочками. Цибулю, яйця, сіль і перець додати до фаршу і перемішати.
- Потім додати у фарш шматочки масла. І ще раз ретельно перемішати всю масу.
- Насипати в миску панірувальні сухарі. Змастити деко рослинною олією.
- Кожну порцію фаршу потрібно брати столовою ложкою, вмочувати в сухарі, формувати котлети і класти на деко.
- Потім всі готові котлети поставити в розігріту до 200 градусів духовку, зменшити температуру до 160-190 градусів і чекати 40 хвилин.
Якщо ви хочете, щоб рибний фарш став більш в'язким, до нього потрібно додати манку, сухе молоко або замочений у молоці хліб.
Смачні курячі котлети в духовці
Такі котлети можна приготувати з курячого фаршу, дрібно нарубаного м'яса або цілних шматочків. Підійдуть також курячі грудка або стегенця.
Для приготування курячих котлет в духовці вам знадобляться:
- 1 кг філе курки;
- 2 середні цибулини;
- 2 яйця;
- 1 склянка панірувальних сухарів;
- чорний мелений перець і сіль за смаком;
- столова ложка рослинної олії.
Як приготувати курячі котлети в духовці:
- Зрізати м'ясо зі стегенець і грудки, порубати на дрібні шматки. Яйця збити в мисці. Нашаткувати дрібно цибулю.
- У філе додати яйця та цибулю, посолити, поперчити, перемішати масу.
- Написати панірувальні сухарі у окрему миску.
- Сформувати котлети, вмочити їх в сухарі, а потім викласти на деко.
- Запікати у духовці за температури 170-180 градусів 30-40 хвилин.
Для курячих котлет підходять такі спеції як коріандр, імбир, чебрець, корінь селери, насіння гірчиці, паприка, кайенський перець тощо.
Котлети в духовці зі свинини і яловичини
Цей рецепт вважається класичним. Таку страву просто і швидко готувати. Вам знадобляться такі інгредієнти:
- 300 г яловичини (фарш);
- 200 г свинини (фарш);
- 2 цибулини;
- 2 яйця;
- 3 зубчики часнику;
- півсклянки молока;
- 3 шматочки білого хліба;
- сіль, перець за смаком.
Процес приготування не займає багато часу:
- Підготувати фарш для котлет. Додати до нього яйця, нашатковану цибулю, подрібнений часник. Посолити і поперчити.
- Хліб залити молоком, перетворити у кашку. Додати до фаршу. За бажанням можна туди ж відправити подрібнену зелень.
- Якщо фарш вийшов надто рідким, не засмучуйтесь. Можна додати манної крупи або борошна.
- Ставимо деко зі сформованими котлетами у розігріту духовку на 30-40 хвилин. За якої температури пекти котлети в духовці? Виставляєте приблизно 170-180 градусів.
За цей час можна встигнути приготувати смачний гарнір або нарізати корисний салатик.
Вівсяні котлети в духовці
Якщо ви любите цікаві страви або хочете приготувати корисні котлети в духовці для дітей, спробуйте цей варіант страви. Вам потрібно взяти:
- 500 г м'ясного фаршу (краще курячий);
- 4 столові ложки вівсяних пластівців;
- 1 яйце;
- сіль, перець за смаком;
- 1-2 чайні ложки рослинної олії.
Процес приготування вівсяних котлет в духовці надзвичайно простий:
- Для початку перемолоти м'ясо у м'ясорубці, в глибоку миску висипати вівсяні пластівці, додати 3 столової ложки теплої води і зачекати 5-10 хвилин. Посолити і поперчити. За бажанням можна додати улюблені спеції.
- Додати до пластівців фарш і яйце. Перемішати. Сформувати котлети. Викласти на деко.
- Відправити котлети у розігріту духовку на 20-30 хвилин. За п'ять хвилин до готовності можна посипати тертим сиром.
Щоб вівсяні котлети в духовці запеклися зі всіх сторін, краще через деякий час їх перевернути.
Котлети в духовці з картоплею
Якщо ви хочете здивувати своїх рідних смачними котлетами в духовці, можна приготувати такий варіант. Вам знадобляться такі продукти:
- 1 кг м'ясного фаршу;
- 3 картоплини;
- 1 скибка хліба;
- 1 столова ложка сметани;
- 1 яйце;
- 2 цибулини;
- 1 зубчик часнику;
- 100 мл води;
- сіль, перець за смаком.
Процес приготування цієї страви дуже простий:
- У воді потрібно замочити шматок хліба до стану каші. В чашу блендера відправити хліб, часник, порізану цибулю. Перемолоти до стану каші.
- Картоплю натерти на тертушці і віджати руками рідину.
- В глибокій мисці перемішати фарш зі сметаною, натертою картоплею, яйцем та перемеленою масою. Посолити і поперчити.
- Сформувати котлети. Викласти на деко. Помістити в розігріту духовку на 20 хвилин за температури 180 градусів.
Щоб котлети вийшли соковитішими, потрібно після цього взяти 100 мл води, поставити в духовку разом зі стравою і запікати ще 20-25 хвилин.