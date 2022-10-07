Нардеп назвав підприємства російських олігархів, які потрібно націоналізувати

За дев’ять місяців війни Верховна Рада так і не змогла законодавчо забезпечити швидку націоналізацію сотень підприємств, які належать російським олігархам і продовжують працювати в Україні.

Про це з трибуни парламенту заявив голова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко та закликав народних депутатів з інших фракцій підтримати президентський законопроєкт.

"Хочу нагадати, що скоро дев’ятий місяць війни, а десятки, якщо не сотні підприємств, які пов’язані з російськими олігархами, далі активно працюють в Україні. Я назву деякі: "Оріана" – хімічне підприємство в Калуші, власник Мамедов ("Лукойл"), миколаївський глиноземний завод – Дерипаска (РУСАЛ), Краматорський феросплавний завод, енергорозподільчі компанії, торгові центри в Києві, мережі "Брокард", "Спортмастер" і так далі. Мені виступу не вистачить, щоб їх перерахувати. Тому я хочу нагадати нашим колегам-депутатам Верховної Ради про те, що президент у своєму нещодавньому зверненні до парламенту сказав, що ми повиннінаціоналізувати російські підприємства і не допустити, щоб вони далі, на дев’ятому місяці війни, парламент зміг це "вродити" і заборонити їм заробляти гроші на Україні", – заявив Тарас Батенко.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський закликав український парламент без зволікань ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Зокрема, через недосконале законодавство російські олігархи через суди знімають арешт зі свого майна, як це сталося з 35 об’єктами нерухомості ТОВ "Карпатнафтахім", який належить власнику "Лукойла" Ільхаму Мамедову.