Потери России на 7 февраля: Генштаб обновил данные

Оккупанты активно теряют технику.
По состоянию на 7 февраля, общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 846 650 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1340 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 846 650 (+1340) человек
- танков ‒ 9975 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 20755 (+18)
- артиллерийских систем – 22785 (+32)
- РСЗО – 1271
- средства ПВО ‒ 1056 (+1)
- самолетов – 369
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24301 (+116)
- крылатые ракеты ‒ 3054
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 36307 (+96)
- специальная техника ‒ 3738 (+1)
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в войне против Украины потеряла около 350 тысяч военных убитыми, еще от 50-70 тысяч захватчиков считают пропавшими без вести.
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