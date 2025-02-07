Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери России на 7 февраля: Генштаб обновил данные

Потери России на 7 февраля: Генштаб обновил данные

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупанты активно теряют технику.

По состоянию на 7 февраля, общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 846 650 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1340 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 846 650 (+1340) человек
  • танков ‒ 9975 (+10)
  • боевых бронированных машин ‒ 20755 (+18)
  • артиллерийских систем – 22785 (+32)
  • РСЗО – 1271
  • средства ПВО ‒ 1056 (+1)
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24301 (+116)
  • крылатые ракеты ‒ 3054
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36307 (+96)
  • специальная техника ‒ 3738 (+1)

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в войне против Украины потеряла около 350 тысяч военных убитыми, еще от 50-70 тысяч захватчиков считают пропавшими без вести.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация