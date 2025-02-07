Потери России на 7 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на 7 февраля, общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 846 650 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1340 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 846 650 (+1340) человек

танков ‒ 9975 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 20755 (+18)

артиллерийских систем – 22785 (+32)

РСЗО – 1271

средства ПВО ‒ 1056 (+1)

самолетов – 369

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24301 (+116)

крылатые ракеты ‒ 3054

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 36307 (+96)

специальная техника ‒ 3738 (+1)

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в войне против Украины потеряла около 350 тысяч военных убитыми, еще от 50-70 тысяч захватчиков считают пропавшими без вести.

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