Силы обороны продвинулись до пяти километров в тылу российских позиций к юго-востоку от Суджи.

Вооруженные силы Украины имеют успехи на Курщине, в то же время оккупантам удается продвигаться в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Украинские войска приступили к новой серии механизированных штурмов размером в батальон в Курской области и продвинулись до пяти километров по российским линиям юго-восточнее Суджи Курской области 6 февраля.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы продвинулись к юго-западу от Махновки (юго-восточнее Суджи) и к северу и востоку от Черкасской Конопельки (юго-восточнее Суджи) вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обойка юго-восточнее Черкасской Конопельки).

Напомним, ВСУ 5 января 2025 года начали новое наступление в Курской области РФ.

"Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает", – без деталей написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

Атаку на нескольких направлениях подтвердили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Однако аналитики проекта Deep State скептичны по поводу этих заявлений об успехах ВСУ на Курщине.

Эксперты отмечают, что в то же время российская армия совершает наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку, а российские медиа "выстраивают ощущения победы и приписывают себе в разы большие заслуги".

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