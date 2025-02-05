Курская операция поможет переговорам: Зеленский объяснил как именно

Контроль над Курской областью станет важной частью переговорного процесса.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

"Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, какие условия будут у россиян к Украине относительно Курского направления. Это был очень важный шаг. Я не люблю бросаться такими словами как "исторический". Вся жизнь Украины и борьба – это, наверное, исторический путь. Но она точно была очень важна", — сказал Зеленский.

Он заверил, что Силы обороны стабильно держат на Курщине ситуацию и "будут держать ее дальше".

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"Там очень большие потери у россиян. Они их занижают очень сильно. У них эти корейцы разбегаются. Все это видели", – заметил глава государства.

Также Зеленский напомнил, что на Курщине поразили несколько важных военных пунктов управления врага. По его мнению, операция на Курщине дала возможность стабилизировать ситуацию в Харьковской области.

"Это (операция ВСУ на Курщине – Ред.), как магнит, держит их войска – 60 тысяч на сегодня, а может и больше. Только на этом направлении. Это позволило стабилизировать ситуацию на Харьковщине", – сказал он.

Ранее Владимир Зеленский ответил, сможет ли Украина выиграть войну без помощи США.

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