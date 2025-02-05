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Курская операция поможет переговорам: Зеленский объяснил как именно

Курская операция поможет переговорам: Зеленский объяснил как именно

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Зеленский заверил, что Силы обороны стабильно держат ситуацию на Курщине.

Контроль над Курской областью станет важной частью переговорного процесса.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

"Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, какие условия будут у россиян к Украине относительно Курского направления. Это был очень важный шаг. Я не люблю бросаться такими словами как "исторический". Вся жизнь Украины и борьба – это, наверное, исторический путь. Но она точно была очень важна", — сказал Зеленский.

Он заверил, что Силы обороны стабильно держат на Курщине ситуацию и "будут держать ее дальше".

"Там очень большие потери у россиян. Они их занижают очень сильно. У них эти корейцы разбегаются. Все это видели", – заметил глава государства.

Также Зеленский напомнил, что на Курщине поразили несколько важных военных пунктов управления врага. По его мнению, операция на Курщине дала возможность стабилизировать ситуацию в Харьковской области.

"Это (операция ВСУ на Курщине – Ред.), как магнит, держит их войска – 60 тысяч на сегодня, а может и больше. Только на этом направлении. Это позволило стабилизировать ситуацию на Харьковщине", – сказал он.

Ранее Владимир Зеленский ответил, сможет ли Украина выиграть войну без помощи США.

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