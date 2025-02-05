Зеленский ответил, сможет ли Украина выиграть войну без помощи США

Зеленский заявил, что не хотел бы "даже фантазировать" по поводу того, что будет, если война продолжится без помощи США.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил неуверенность, что Украина сможет выиграть войну без помощи США.

Об этом глава государства заявил в среду, 5 февраля, в Офисе президента, передает УНИАН.

"Что касается, можем ли мы без этой помощи? Ну, вы знаете, без этой помощи мы были в начале и было очень сложно. Мы могли потерять страну. И благодаря нашему народу и армии, и, безусловно, партнерам мы выстояли", — заявил Зеленский.

Он заявил, что не хотел бы "даже фантазировать" относительно того, что будет, если война продолжится без помощи США.

"Это очень рискованно. То, что это ударит точно по нашей мощи, то, что это, безусловно, ударит по нашим возможностям защищать землю. Мы будем слабее и удержим ли мы? Я не уверен", — заявил президент.

Глава Зеленский отметил, что уменьшение американской помощи на данный момент не произошло, и поддержка продолжается.

"За это я благодарен США. Разумеется, мы не говорим о новых пакетах. Об этом говорить пока что рано. Но мы начали общаться и коммуницировать с американской командой", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский ответил на критику ударов по России, приведя пример США.

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