Зеленский анонсировал новые пакеты жестких санкций

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании СНБО было принято решение по нескольким санкционным пакетам.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Принято на СНБО и решение по санкциям. Списки - вскоре. Будет несколько жестких пакетов", — заявил Зеленский.

Президент также заявил о передаче в правоохранительные органы материалов по ряду олигархов, чиновников и депутатов, уличенных в участии в теневых финансовых схемах.

"Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец остановлены. И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы - у правоохранительных органов. Расследования должны быть объективными - несмотря на то, кто нарушает закон", — заявил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что СБУ ликвидировала лицо, причастное к убийствам во время Революции достоинства.

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