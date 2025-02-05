Зеленський анонсував нові пакети жорстких санкцій

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО було прийнято рішення щодо кількох санкційних пакетів.

Про це глава держави повідомив в Telegram.

"Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - заявив Зеленський.

Президент також заявив про передачу у правоохоронні органи матеріалів щодо низки олігархів, посадовців і депутатів, викритих на участі у тіньових фінансових схемах.

"Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали — у правоохоронних органів. Розслідування мають бути обʼєктивними — не зважаючи на те, хто порушує закон", — заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що СБУ ліквідувала особу, причетну до вбивств під час Революції гідності.

Читайте також: