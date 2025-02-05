СБУ ліквідувала особу, причетну до вбивств під час Революції гідності – Зеленський

Мова може йти про Армена Саркісяна.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Служба безпеки України ліквідувала людину, причетну до вбивств українців на сході під час Революції гідності.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю відомому британському журналістові Пірсу Моргану.
Відповідаючи на запитання "Чи може він підтвердити, що вбивство Армена Саркісяна було з боку України?" він заявив:
"Я не можу говорити ні про які вбивства, я знаю, що Служба безпеки України ліквідувала одну особу, яка стоїть за вбивствами на сході нашої держави під час Революції гідності на Майдані… Я не знаю чи це ця людина, я не знаю його прізвища, мені важко сказати, чи це той випадок".
Нагадаємо, внаслідок вибуху у московському ЖК помер Армен Саркісян. Він перебував у реанімації, але так і не отямився.
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