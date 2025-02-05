СБУ ліквідувала особу, причетну до вбивств під час Революції гідності – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Служба безпеки України ліквідувала людину, причетну до вбивств українців на сході під час Революції гідності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю відомому британському журналістові Пірсу Моргану.

Відповідаючи на запитання "Чи може він підтвердити, що вбивство Армена Саркісяна було з боку України?" він заявив:

"Я не можу говорити ні про які вбивства, я знаю, що Служба безпеки України ліквідувала одну особу, яка стоїть за вбивствами на сході нашої держави під час Революції гідності на Майдані… Я не знаю чи це ця людина, я не знаю його прізвища, мені важко сказати, чи це той випадок".

Нагадаємо, внаслідок вибуху у московському ЖК помер Армен Саркісян. Він перебував у реанімації, але так і не отямився.

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