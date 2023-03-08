Нарешті однозначна відповідь: чи потрібно мити сире м'ясо перед приготуванням і заморожуванням

Перед вживанням фрукти і овочі ретельно миють. А от навколо необхідності миття сирого м'яса існує чимало суперечок. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Нутриціологиня Ольга Дорош наголошує, що існує таке поняття як "перехресне забруднення", коли ми говоримо про сирі м'ясо, рибу, яйця. Тобто шкідливі бактерії можуть потрапляти на чистий посуд, робочу поверхню чи готові страви під час миття цих продуктів.

Чому не можна мити сире м'ясо і чим воно небезпечне

В сирому м'ясі, птиці, рибі, яйцях можуть міститися шкідливі бактерії (Salmonella, Listeria, Campylobacter і E. coli тощо). Тому все, до чого торкаються ці продукти, може також заразитися цими бактеріями. Навіть якщо ви вирішили помити м'ясо під краном, розбризкування води може перенести у раковину хвороботворні бактерії.

Саме тому упаковане сире м'ясо не можна мити, адже це може підвищити ймовірність харчового отруєння.

Більше того, будь-які поверхні, які контактують із сирим м'ясом, можуть пізніше містити шкідливі бактерії. Тому їх рекомендовано після нарізання продукту, ретельно мити гарячою водою з милом, а потім просушити паперовим рушником.

Не забувайте добре мити руки після роботи з сирим м'ясом, витрачаючи на весь процес не менше 20 секунд.

Чи потрібно мити сире м'ясо перед заморожуванням

За словами нутриціологині, цього краще не робити. Адже так збільшується ризик перехресного зараження. Коли м'ясо розморозиться, приготування його на вогні все-рівно вб'є всі бактерії.

Що робити, якщо потрібно промити м'ясо, тому що воно в піску? Лише в цьому разі можна промивати м'ясо і робити це потрібно за певними правилами. Спочатку набирається в окремий тазик вода, туди поміщається шматок м'яса. Мити його при цьому потрібно подалі від раковини.

Вимочування сирого м'яса в солі, лимонному соку, соді, засолювання продукту жодним чином не впливає на бактерій. Це, звичайно, можна робити. Але краще використовувати окремий контейнер і тримати в холодильнику під закритою кришкою.

Як зберігати сире м'ясо безпечно

Сире м'ясо, яйця, птицю, рибу рекомендується нести в окремих пакетах від інших продуктів. Зберігати їх в холодильнику також потрібно лише окремо, використовуючи контейнер, щоб не просочувалися соки.

Для сирих і готових продуктів, овочів, фруктів краще використовувати різні обробні дошки. Також кожного разу після нарізання сирого м'яса їх потрібно добре промивати.

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