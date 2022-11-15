Танутиме в роті: як замаринувати м'ясо для запікання

Навіть якщо ви придбаєте якісне та дороге м'ясо, це зовсім не означає, що після приготування воно залишатиметься м'яким і соковитим. Для цього його потрібно правильно маринувати. Як замаринувати м'ясо для запікання в духовці? ТСН.ua розповідає про три способи.

Спосіб перший: молоко з цукром

Щоб приготувати такий маринад, вам знадобляться:

2 склянки молока 3,2% жирності;

пара зубчиків часнику;

4 столові ложки цукру;

сіль та перець за смаком.

М'ясо наріжте шматочками, натріть сіллю та часником, потім залийте кип'яченим молоком з цукром. Напій попередньо потрібно охолодити.

Маринувати продукт — не менше 3 годин.

Спосіб другий: винний оцет та цибулина

Як замаринувати м'ясо для запікання, щоб було м'яким? У вашому холодильнику повинні бути такі продукти:

50 мл винного оцту;

1 цибулина;

кілька зубчиків часнику;

сіль та перець за смаком.

Найкраще такий маринад підходить для яловичини, але її потрібно тримати в ньому цілу ніч. Якщо у вас немає часу, виділіть хоча б три години.

Спосіб третій: харчова сода

Для цього рецепту маринада вам потрібно буде приготувати лише харчову соду і лимонний сік. А весь процес займає усього 15 хвилин. Тому такий варіант ідеальний, якщо ви не знаєте, як замаринувати м'ясо максимально швидко.

Що взяти:

на 500 г м'яса — одну чайну ложку соди.

Соду розмішайте у воді, а потім залийте розчином м'ясо. Через кілька хвилин дістаньте, потримайте у лимонному соці та дайте висохнути. Тепер можете переходити до приготування.