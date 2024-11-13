Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 13 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- Група ударних БПЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину!
- Група ударних БПЛА на Полтавщині курсом на Черкащину!
- Група ударних БПЛА на Дніпропетровщині курсом на північний захід!
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ під час атак на Україну масовано запускає фальш-цілі, щоб заплутати та обманути українську систему протиповітряної оборони.
Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок ударів БпЛА на Херсонщині постраждали чотири людини.
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