Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 13 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

Група ударних БПЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину!

Група ударних БПЛА на Полтавщині курсом на Черкащину!

Група ударних БПЛА на Дніпропетровщині курсом на північний захід!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ під час атак на Україну масовано запускає фальш-цілі, щоб заплутати та обманути українську систему протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок ударів БпЛА на Херсонщині постраждали чотири людини.

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