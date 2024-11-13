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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 13 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • Група ударних БПЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину!
  • Група ударних БПЛА на Полтавщині курсом на Черкащину!
  • Група ударних БПЛА на Дніпропетровщині курсом на північний захід!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ під час атак на Україну масовано запускає фальш-цілі, щоб заплутати та обманути українську систему протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок ударів БпЛА на Херсонщині постраждали чотири людини.

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