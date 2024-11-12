Нічна атака "Шахедами": скільки БпЛА вдалося збити Силам ППО

У ніч на 12 листопада противник атакував Україну дронами типу "Шахед". Силами ППО збито 46 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

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Як зазначили у Повітряних силах, противник завдав удару:

по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області РФ;

по Чернігівщині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області РФ;

по Сумщині та Харківщині керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині.

Україну атакувало 110 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ (РФ).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 11.00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", — зазначили у відомстві.

60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Раніше військовий експерт Олег Катков припустив, що наступна масована атака Росії може відбутися ближче до зими. Зараз окупанти накопичують ракети.