Ночная атака "Шахедами": сколько БпЛА удалось сбить Силам ПВО

Украинские защитники достойно отразили нападение.
В ночь на 12 ноября противник атаковал Украину дронами типа "Шахед". Силами ПВО сбиты 46 враждебных БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.
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Как отметили в Воздушных силах, противник нанес удар:
- по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области РФ;
- по Черниговщине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области РФ;
- по Сумщине и Харьковщине управляемыми авиабомбами по Сумщине и Харьковщине.
Украину атаковало 110 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск (РФ).
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 11.00 подтверждено ущерб 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях", — отметили в ведомстве.
60 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.
Ранее военный эксперт Олег Катков предположил, что следующая массированная атака России может произойти поближе к зиме. Сейчас кафиры накапливают ракеты.
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