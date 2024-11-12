Ночная атака "Шахедами": сколько БпЛА удалось сбить Силам ПВО

В ночь на 12 ноября противник атаковал Украину дронами типа "Шахед". Силами ПВО сбиты 46 враждебных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

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Как отметили в Воздушных силах, противник нанес удар:

по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области РФ;

по Черниговщине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области РФ;

по Сумщине и Харьковщине управляемыми авиабомбами по Сумщине и Харьковщине.

Украину атаковало 110 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 11.00 подтверждено ущерб 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях", — отметили в ведомстве.

60 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.

Ранее военный эксперт Олег Катков предположил, что следующая массированная атака России может произойти поближе к зиме. Сейчас кафиры накапливают ракеты.