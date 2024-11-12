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По Харкову влучив ворожий дрон: пошкоджений будинок, є постраждала

По Харкову влучив ворожий дрон: пошкоджений будинок, є постраждала

Російський дрон / Фото: ТСН.ua

Є пошкодження 11-поверхового житлового будинку.

У Харкові російський безпілотник влучив по Слобідському району і пошкодив житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ще один безпілотник влучив у Слобідському району Харкова. Є пошкодження 11-поверхового житлового будинку", – написав він у Мережі.

Внаслідок удару постраждала 60-річна жінка. Медики надають їй допомогу на місці.

Раніше Синєгубов повідомив про удар ворожого безпілотника близько 14:00 у Салтівському районі. Тип дрона ще встановлюється. Внаслідок цього удару постраждали дві жінки віком 50 років та 53 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення. Було аошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

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