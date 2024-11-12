По Харькову попал вражеский дрон: поврежден дом, есть пострадавшая

В Харькове российский беспилотник попал по Слободскому району и повредил жилую многоэтажку.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Еще один беспилотник попал в Слободском районе Харькова. Есть повреждения 11-этажного жилого дома", – написал он в Сети.

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В результате удара пострадала 60-летняя женщина. Медики оказывают ей помощь на месте.

Ранее Синегубов сообщил об ударе вражеского беспилотника около 14:00 в Салтовском районе. Тип дрона еще не устанавливается. В результате удара пострадали две женщины в возрасте 50 лет и 53 лет. Они получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Было повреждено электроопору, остекление окон в двух многоэтажных домах.

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