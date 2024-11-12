Усе про атаку на Кривий Ріг: російська ракета вбила маму і трьох діток

Росіяни здійснили саме прямий удар балістикою по багатоповерхівці. Загинули мама з трьома дітьми, а батько дивом залишився живим.

Троє маленьких дітей та їхня мама! У Кривому Розі після удару Росії під завалами опинилася ціла родина. Пізно ввечері 11 листопада рятувальники деблокували тіло жінки. А дітей під уламками зруйнованого будинку шукали цілу ніч.

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Удар по Кривому Рогу

Зранку 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Окупанти прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці. Фото показали у пресслужбі ДСНС. Рятувальники наголосили, що пошкоджена житлова п'ятиповерхівка. Зруйновані квартири від першого до п’ятого поверхів одного з під’їздів. Виникла пожежа.

Станом на 17:00 11 листопада було відомо про 14 постраждалих. Одна людина госпіталізована. Серед постраждалих є й діти, 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. А ось хлопчика 11 років госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також у стані середньої тяжкості перебувають дві жінки віком 58 і 75 років.

Йшлося і про те, що під завалами ще можуть перебувати люди. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що, ймовірно, під завалами можуть перебувати жінка і троє дітей.

Загинула родина

Місцева мешканка Ірина розповіла "Суспільному" біля зруйнованого будинку, що у неї під час удару могли загинути троє онуків та невістка, а син дивом вижив:

"Дітям десять років, два з половиною роки і два місяці. Вони були вдома, син вийшов на кухню готувати сніданок, залишився живий. Він впав на другий поверх, а жінку його і діток шукають під завалами".

Жінка понад усе сподівалася, що рідні живі:

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"Я була на роботі, я почула вибух, почала телефонувати, не відповідають, приїхала і побачила таке лихо".

Тіла деблокували з-під завалів

Того ж дня близько 23:00 Лисак повідомив, що з-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку дістали тіло жінки. Це була перша жертва російської атаки по місту. Вранці 12 листопада Лисак написав, що з-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей. Через кілька хвилин начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що з-під завалів також деблокували тіло третьої дитини – це двомісячне немовля.

Таким чином кількість жертв внаслідок російської атаки по багатоповерхівці у Кривому Розі зросла до чотирьох. Згодом у Мережі з’явилося фото батька, який від ракетного удару втратив водночас трьох дітей та дружину.

Чоловік, який втратив сім'ю у Кривому Розі

Це був цілеспрямований удар по багатоповерхівці

Вілкул заявив, що росіяни здійснили саме прямий удар балістикою по багатоповерхівці. Крім цього, він зазначив, що на місці розгорнули штаб допомоги людям. Також обіцяють допомогти будівельними матеріалами, комунальними бригадами, розселенням, прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.

На атаку по Кривому Рогу відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що без принципових рішень і сильної підтримки Росія не зупиниться.

РФ вбиває дітей

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок, коли росіяни забирають життя українських дітей разом з їхніми рідними. На початку вересня у Львові внаслідок російської атаки загинули Євгенія Базилевич та троє її доньок, найменшій з яких було 7 років. Батько – Ярослав – отримав поранення. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

21-річна Ярина Базилевич – старша з трьох доньок у сім'ї. Вона працювала в офісі "Львів – молодіжна столиця Європи 2025". Вона також була волонтеркою-дизайнеркою проєкту "Неопалимі".

Середня донька – 18-річна Дарія Базилевич була студенткою УКУ. Дівчина навчалася на другому курсі програми "Культурологія", була активною студенткою, менторкою "Лабораторії волонтерства" УКУ, пластункою. Займалась у театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва, повідомили в університеті.

Наймолодшій доньці Емілії було лише 7 років.

Загалом станом на вересень 2024 року від початку повномасштабної війни Росія вбила 575 українських дітей. Ще 1609 отримали поранення. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Росія продовжує цинічно і регулярно порушувати Женевські конвенції, покликані захищати цивільне населення під час ведення бойових дій.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов’язково буде покарана й отримає відповідь за кожного українця.

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