Трамп наказав "знищити" Іран у разі його вбивства

Однак у разі смерті Трампа його місце займе віцепрезидент Джей Ді Венс, який не обов’язково буде дотримуватися наказу, залишеного попередником.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав своїм радникам чітку вказівку знищити Іран, якщо той здійснить замах на його життя.

Про це пише AP.

"Якщо вони це зроблять, їх знищать", — заявив Трамп під час підписання указу, що закликає уряд США чинити максимальний тиск на Тегеран. За його словами, в разі нападу "нічого не залишиться".

Однак у разі смерті Трампа його місце займе віцепрезидент Джей Ді Венс, який не обов’язково буде дотримуватися наказу, залишеного попередником.

Загрози з боку Ірану

Федеральні служби США вже багато років відстежують потенційні загрози з боку Тегерана щодо Трампа та інших посадовців його адміністрації. Загроза загострилася після того, як у 2020 році Трамп санкціонував ліквідацію Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділу "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Передвиборчий мітинг Трампа в Пенсільванії, під час якого він отримав поранення у вухо, супроводжувався посиленими заходами безпеки саме через іранські погрози. Проте, як зазначили офіційні особи, не було встановлено зв’язку між Тегераном та цим нападом.

Змова щодо вбивства Трампа

У листопаді Міністерство юстиції США оголосило, що американські спецслужби запобігли іранській змові з метою вбивства Трампа напередодні президентських виборів.

За даними слідства, у вересні 2024 року іранські чиновники доручили 51-річному Фархаду Шакері розробити план замаху. Ця людина, яка перебуває на волі в Ірані, мала займатися стеженням за Трампом і організацією його ліквідації.

Також читайте Підготовка до вбивства Трампа: в Ірані зробили заяву

ФБР отримало інформацію про змову безпосередньо від Шакері, якого називають агентом іранського уряду. Він раніше відбував термін в американській в’язниці за грабіж і, за даними влади, підтримував злочинну мережу, що діяла на замовлення Тегерана.

Шакері, громадянин Афганістану, який проживає в Ірані, повідомив, що один із його контактів у Корпусі вартових ісламської революції доручив йому за тиждень розробити план стеження за Трампом та організувати замах.

Іранська влада відкинула звинувачення у причетності до змови, а представник МЗС Ісмаїл Багаї назвав це "вигадкою", спрямованою на погіршення відносин між Вашингтоном і Тегераном.

"Максимальний тиск" на Іран

Президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення політики “максимального тиску” на Іран, спрямованої на обмеження його доходів від експорту нафти з метою недопущення розробки ядерної зброї. Про це 4 лютого повідомив Білий дім.

У межах цієї стратегії Трамп доручив міністру фінансів США запровадити “максимальний економічний тиск” на Тегеран, що включає санкції та механізми контролю за дотриманням уже чинних обмежень.

Після оголошення про підписання меморандуму нафтові котирування в США частково відновилися після падіння, спричиненого торговими суперечностями між Вашингтоном і Пекіном.

Нагадаємо, Дональд Трамп також заявив, що США візьмуть під контроль Сектор Газа та розвинуть його економічно після того, як палестинців переселять до іншого місця. Ці дії зруйнують десятиліття американської політики щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.