Трамп приказал "уничтожить" Иран в случае его убийства

Однако в случае смерти Трампа его место займет вице-президент Джей Ди Вэнс, который не обязательно будет придерживаться приказа, оставленного предшественником.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал своим советникам четкое указание уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь.

Об этом пишет AP.

"Если они это сделают, их уничтожат", — заявил Трамп во время подписания указа, призывающего правительство США оказывать максимальное давление на Тегеран. По его словам, в случае нападения "ничего не останется".

Однако в случае смерти Трампа его место займет вице-президент Джей Ди Вэнс, который не обязательно будет придерживаться приказа, оставленного предшественником.

Угрозы со стороны Ирана

Федеральные службы США уже много лет отслеживают потенциальные угрозы со стороны Тегерана по отношению к Трампу и другим должностным лицам его администрации. Угроза обострилась после того, как в 2020 году Трамп санкционировал ликвидацию Касема Сулеймани, командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Предвыборный митинг Трампа в Пенсильвании, во время которого он получил ранение в ухо, сопровождался усиленными мерами безопасности именно из-за иранских угроз. Однако, как отметили официальные лица, не была установлена связь между Тегераном и этим нападением.

Заговор по убийству Трампа

В ноябре Министерство юстиции США объявило, что американские спецслужбы предотвратили иранский заговор с целью убийства Трампа накануне президентских выборов.

По данным следствия, в сентябре 2024 года иранские чиновники поручили 51-летнему Фархаду Шакери разработать план покушения. Этот человек, находящийся на свободе в Иране, должен был заниматься слежкой за Трампом и организацией его ликвидации.

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ФБР получило информацию о сговоре непосредственно от Шакери, которого называют агентом иранского правительства. Он ранее отбывал срок в американской тюрьме за грабеж и, по данным властей, поддерживал действовавшую по заказу Тегерана преступную сеть.

Шакери, гражданин Афганистана, проживающий в Иране, сообщил, что один из его контактов в Корпусе стражей исламской революции поручил ему через неделю разработать план слежки за Трампом и организовать покушение.

Иранские власти отвергли обвинения в причастности к заговору, а представитель МИД Исмаил Багаи назвал это "выдумкой", направленной на ухудшение отношений между Вашингтоном и Тегераном.

"Максимальное давление" на Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении политики максимального давления на Иран, направленной на ограничение его доходов от экспорта нефти с целью недопущения разработки ядерного оружия. Об этом 4 февраля сообщил Белый дом.

В рамках этой стратегии Трамп поручил министру финансов США ввести максимальное экономическое давление на Тегеран, включающее санкции и механизмы контроля за соблюдением уже действующих ограничений.

После объявления о подписании меморандума нефтяные котировки в США частично возобновились после падения, вызванного торговыми противоречиями между Вашингтоном и Пекином.

Напомним, Дональд Трамп также заявил, что США возьмут под контроль Сектор Газа и разовьют его экономически после того, как палестинцев переселят в другое место. Эти действия разрушат десятилетие американской политики в отношении израильско-палестинского конфликта.