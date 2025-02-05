США ведут "очень конструктивные" переговоры с украинским и российским руководством — Трамп

Он выразил надежду, что скоро можно будет достигнуть договоренностей.

Соединенные Штаты ведут "очень конструктивные" переговоры с руководством Украины и РФ по поводу окончания российской агрессии.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с российским и украинским руководством", — заявил Трамп.

Кроме того, он выразил надежду, что скоро будут достигнуты договоренности.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятной встрече с кремлевским диктатором Путиным.

Мы ранее информировали, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных мест для проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.

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