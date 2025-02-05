Астрологический прогноз на 5 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно как для работы, так и для хозяйственных дел и отдыха, а это значит, что в планах на день можно себя не ограничивать.
Символ дня: птица Феникс.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый.
Счастливые камни дня: хризолит, гранатит, уваровит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому нельзя их игнорировать.
Питание дня: велик риск пищевых отравлений, поэтому продукты необходимо выбирать особенно тщательно.
Стрижка дня: для стрижки день нейтральный – ни пользы, ни вреда она сегодня не принесет.
Магия и мистика дня: рекомендуется читать заговоры на примирение с друзьями, родственниками и любимыми.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное.
Табу дня: под запретом – сидячий образ жизни, он может иметь неприятные последствия.
Цитата дня: "Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой" (Марк Твен).
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