Астрологический прогноз на 5 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время благоприятно как для работы, так и для хозяйственных дел и отдыха, а это значит, что в планах на день можно себя не ограничивать.

Символ дня: птица Феникс.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый.

Счастливые камни дня: хризолит, гранатит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому нельзя их игнорировать.

Питание дня: велик риск пищевых отравлений, поэтому продукты необходимо выбирать особенно тщательно.

Стрижка дня: для стрижки день нейтральный – ни пользы, ни вреда она сегодня не принесет.

Магия и мистика дня: рекомендуется читать заговоры на примирение с друзьями, родственниками и любимыми.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное.

Табу дня: под запретом – сидячий образ жизни, он может иметь неприятные последствия.

Цитата дня: "Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой" (Марк Твен).

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