Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом присоединяются к прорыву изоляции РФ и Путина.

Встреча главы Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предусматривает, прежде всего, отмену дипломатической изоляции диктатора РФ.

Об этом написал известный журналист Виталий Портников в своей колонке на сайте "Эспрессо".

Он напомнил, что Путин уже говорил о готовности к встрече с американским президентом.

"Для Путина это, несомненно, будет огромная дипломатическая победа, которая продемонстрирует фиаско изоляции Российской Федерации со стороны стран цивилизованного мира", – считает Портников.

Мероприятие от 2022 года надеялось, что такая дипломатическая изоляция заставит Путина прекратить войну против Украины и перейти к переговорам по поводу окончания крупнейшего со времен Второй мировой войны конфликта в Европе.

Однако сразу стало ясно, что страны Глобального Юга, прежде всего КНР, Индия, ЮАР или Бразилия, являющиеся членами союза БРИКС, отказались от какой-либо дипломатической изоляции России. Их с российским руководством плодотворные политические, экономические и дипломатические контакты продолжаются. И им не мешало продолжение войны России против Украины.

"Теперь Очевидно, что российско-американская встреча на высшем уровне станет серьезным поражением Соединенных Штатов и безоговорочной победой России, которые бы ни были итоги этой встречи", — написал Портников.

Он отметил, что серьезных результатов от таких переговоров ожидать не следует.

"Путину нужна встреча ради встречи, которая, во-первых, продемонстрирует фиаско его изоляции, а во-вторых, откроет дорогу в Москву тем западным политикам, которые хотели бы возобновить политические и экономические контакты с Российской Федерацией", — добавил он.

Напомним, высказывания президента США Дональда Трампа по поводу встречи с Владимиром Путиным и "нечто значительное", вызывают на Западе мнения о возможности "новой Ялты". Об этом ранее сказал бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

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