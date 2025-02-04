Эксперт объяснил, почему встреча Путина с Трампом будет победой диктатора

После разговора с главой США Дональдом Трампом кремлевский диктатор Владимир Путин априори побеждает, потому что на встречу с ним летит глава супердержавы. Это фактически декриминализирует российского президента.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Юрий Романюк, глава ОО Украина в НАТО.

"Путин снова становится рукостисным, он декриминализируется в глазах мировой общественности. Этой встречей почти обнуляется ордер МКС в Гааге на арест диктатора", – говорит он.

Кроме этого, объясняет эксперт, Путин добивается главного: он сможет с Трампом обсудить собственные "хотилки" по разделу мира.

"Это может быть "Ялта2" или "Мюнхен-38". Они хотят поделить мир. Они в этом очень сильно сходятся. Они в этом абсолютно на одной волне", – подчеркнул Романюк.

По его словам, Путин хочет оставить свои сферы влияния в бывших республиках СССР, чтобы туда не продвигалось НАТО. А для Трампа важно, что его понимают и в Совбезе ООН не будут очень клевать, что он посягает на ту же Гренландию.

"Поэтому это однозначно победа Путина", – заключил он.

Раньше речь шла о том, как Трамп может надавить на Путина. У главы США есть соответствующие рычаги.

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