Эксперт объяснил, почему встреча Путина с Трампом будет победой диктатора

Российский лидер сможет получить то, что хочет.
После разговора с главой США Дональдом Трампом кремлевский диктатор Владимир Путин априори побеждает, потому что на встречу с ним летит глава супердержавы. Это фактически декриминализирует российского президента.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Юрий Романюк, глава ОО Украина в НАТО.
"Путин снова становится рукостисным, он декриминализируется в глазах мировой общественности. Этой встречей почти обнуляется ордер МКС в Гааге на арест диктатора", – говорит он.
Кроме этого, объясняет эксперт, Путин добивается главного: он сможет с Трампом обсудить собственные "хотилки" по разделу мира.
"Это может быть "Ялта2" или "Мюнхен-38". Они хотят поделить мир. Они в этом очень сильно сходятся. Они в этом абсолютно на одной волне", – подчеркнул Романюк.
По его словам, Путин хочет оставить свои сферы влияния в бывших республиках СССР, чтобы туда не продвигалось НАТО. А для Трампа важно, что его понимают и в Совбезе ООН не будут очень клевать, что он посягает на ту же Гренландию.
"Поэтому это однозначно победа Путина", – заключил он.
Раньше речь шла о том, как Трамп может надавить на Путина. У главы США есть соответствующие рычаги.
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