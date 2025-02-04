Сполучені Штати на чолі із Дональдом Трампом приєднуються до прориву ізоляції РФ і Путіна.

Зустріч очільника Російської Федерації Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа передбачає насамперед скасування дипломатичної ізоляції диктатора РФ.

Про це написав відомий жірналіст Віталій Портников у своїй колонці на сайті "Еспресо".

Він нагадав, що Путін вже говорив про свою готовність до зустрічі з американським президентом.

"Для Путіна це, поза сумнівом, буде величезна дипломатична перемога, яка продемонструє фіаско ізоляції Російської Федерації з боку країн цивілізованого світу", - вважає Портников.

Захід від 2022 року сподівався, що така дипломатична ізоляція примусить Путіна припинити війну проти України й перейти до перемовин щодо закінчення найбільшого з часів Другої світової війни конфлікту у Європі.

Проте одразу стало зрозуміло, що країни Глобального Півдня, насамперед КНР, Індія, ПАР чи Бразилія, які є членами союзу БРІКС, відмовилися від будь-якої дипломатичної ізоляції Росії. Їхні із російським керівництвом плідні політичні, економічні та дипломатичні контакти тривають. І їм не заважало продовження війни Росії проти України.

"Тепер Є очевидним, що російсько-американська зустріч на вищому рівні стане серйозною поразкою Сполучених Штатів і беззаперечною перемогою Росії, які б не були підсумки цієї зустрічі", - написав Портников.

Він зауважив, що серйозних підсумків від таких переговорів очікувати не слід.

"Путіну потрібна зустріч заради зустрічі, яка, по-перше, продемонструє фіаско його ізоляції, а, по-друге, відкриє дорогу до Москви тим західним політикам, які хотіли б відновити політичні та економічні контакти з Російською Федерацією", - додав він.

Нагадаємо, висловлювання президента США Дональда Трампа щодо зустрічі із Володимиром Путіним і "щось значного", викликають на Заході думки щодо можливості "нової Ялти". Про це раніше сказав колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур.

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