Оккупанты образовали еще один плацдарм на берегу реки Оскол: враг имеет продвижение – DeepState

Оккупанты продвинулись в районе населенного пункта Тополи на Луганщине. Противник по сути образовал еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Попытки пересечь водное препятствие в данном районе были со стороны врага неоднократными и начались они еще примерно с середины января, а прощупывание местности осуществлялось вообще в начале прошлого месяца", — говорится в сообщении.

По предварительной информации врагу удалось добиться успеха в деревне, но подразделения Сил Обороны отвергли противника. Через некоторое время россияне атаковали снова, но в другом месте. В результате второго штурма им удалось форсировать реку и занять позиции на горе южнее села Тополи.

"Россияне пробовали образовать также плацдарм между Каменкой и Тополями, но без успеха. Там им не удалось закрепиться и развивать свой успех, так что это остается лишь звоночком на будущие попытки, которые может осуществить противник", — отметили аналитики.

Сейчас в этом районе продолжаются стабилизационные мероприятия. В DeepState выразили надежду, что этот район "не перерастет в очередной более масштабный плацдарм", как это произошло южнее в районе Двухлетней и Новомлинска.

Напомним, в Харьковской области продолжаются бои за город Волчанск. Оккупанты удерживают северную часть города, а остальная территория находится под контролем Сил обороны Украины. Военный рассказал, почему оккупанты не могут продвинуться.

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