Окупанти утворили ще один плацдарм на березі річки Оскіл: ворог має просування – DeepState

Окупанти просунулись в районі населеного пункту Тополі на Луганщині. Противник по суті утворив ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Спроби перетнути водну перешкоду в даному районі були з боку ворога неодноразовими та почалися вони ще, приблизно, з середини січня, а промацування місцевості здійснювалося взагалі на початку минулого місяця", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією ворогу вдалося досягнути успіху в селі, але підрозділи Сил Оборони відкинули противника. Через певний час росіяни атакували знову, але в іншому місці. Внаслідок другого штурму їм вдалося форсувати річку та зайняти позиції на горі південніше села Тополі.

"Росіяни пробували утворити також плацдарм між Кам'янкою і Тополями, але без успіху. Там їм не вдалося закріпитися і розвивати свій успіх, тож це залишається лише дзвіночком на майбутні спроби, які може здійснити противник", – зауважили аналітики.

Наразі в цьому районі тривають стабілізаційні заходи. У DeepState висловили сподівання, що цей район "не переросте в черговий більш масштабний плацдарм", як це сталося південніше в районі Дворічної та Новомлинська.

Нагадаємо, у Харківській області тривають бої за місто Вовчанськ. Окупанти утримують північну частину міста, натомість решта території перебуває під контролем Сил оборони України. Військовий розповів, чому окупанти не можуть просунутися.

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