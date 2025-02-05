Зеленский: Медведчук предлагал "сдать" Украину в обмен на мир с Россией

Медведчук, долгое время остававшийся ключевым связным между Кремлем и пророссийскими силами в Украине, пытался продвигать выгодные Москве условия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пророссийский политик Виктор Медведчук предлагал Украине фактически капитулировать перед Россией в обмен на прекращение войны.

Об этом глава государства рассказал в интервью Пирсу Моргану.

По словам Зеленского, Медведчук, долгое время остававшийся ключевым связным между Кремлем и пророссийскими силами в Украине, пытался продвигать выгодные Москве условия.

"Он считал, что может торговать Украиной, что мы должны пойти на уступки России, чтобы получить мир. Но это был не мир — это была бы капитуляция", — подчеркнул президент.

Из-за своей деятельности Медведчук был задержан украинскими спецслужбами в апреле 2022 года, когда пытался скрыться после начала полномасштабного вторжения.

В сентябре того же года Украина обменяла Медведчука и еще 55 российских военнопленных на 215 украинских защитников, среди которых были командиры "Азова", защищавшие Мариуполь.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, президент России Владимир Путин хочет, чтобы президентом Украины был кто-то с антизападной, антиевропейской, антинатовской позицией.