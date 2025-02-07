Втрати Росії станом на 7 лютого: Генштаб оновив дані

Станом на 7 лютого загальні бойові втрати росіян у війні проти України складають 846 650 особового складу. За минулу добу було знищено 1340 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 846 650 (+1340) осіб

танків ‒ 9975 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 20755 (+18)

артилерійських систем – 22785 (+32)

РСЗВ – 1271

засоби ППО ‒ 1056 (+1)

літаків – 369

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24301 (+116)

крилаті ракети ‒ 3054

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 36307 (+96)

спеціальна техніка ‒ 3738 (+1)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія у війні проти України втратила близько 350 тисяч військових вбитими, ще від 50-70 тисяч загарбників вважають зниклими безвісти.

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