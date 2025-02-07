День ангела 7 лютого: кого та як вітати з іменинами

7 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 7 лютого

7 лютого 2025 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Петра.

Олександр — давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві сміливий і мужній. В дорослому віці стає чудовим керівником, лідером, наставником.

Олексій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "помічник". В дитинстві добрий, викликає симпатію. В дорослому віці стає витонченим, дружелюбним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві серцевий, ніжний. В дорослому віці стає сором'язливим і дещо наївним веселуном.

День ангела 7 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 7 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Нехай твій ангел-охоронець завжди підтримує тебе, наповнює серце любов’ю, а шлях твого життя буде легким і благословенним. Бажаю радості, міцного здоров’я, удачі та всього найкращого!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості, гарних емоцій і теплих слів. Бажаю, щоб твій ангел завжди охороняв тебе від негараздів, а доля щедро дарувала щастя та добробут.

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Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає тебе від зла і веде до успіху. Бажаю душевного спокою, радості, щирих посмішок і вірних людей поруч. Хай твоє життя буде сповнене щастя та добробуту!

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Сьогодні твій особливий день – День ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, надихає на добрі справи і допомагає у всіх починаннях. Бажаю тобі світла, тепла, внутрішньої гармонії та безмежної любові!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, веде тебе світлим шляхом і береже від негараздів. Бажаю гармонії в душі, добробуту, здійснення найсміливіших мрій і безмежного щастя!

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