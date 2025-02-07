Скільки росіян досі підтримують війну проти України: цифра шокує

У Росії провели опитування, однак результати, ймовірно, відображають погляди та наративи Кремля і можуть бути завищені.

Більшість населення Росії підтримує війну проти України попри зростаючі економічні труднощі та військові невдачі. Про це свідчить російське державне опитування.

Однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають ці результати “сумнівними”.



Так, результати опитування оприлюднив підконтрольний Кремлю Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Повідомляється, що близько 67% опитаних росіян підтримують війну проти України, а 65% вважають, що бойові дії “йдуть добре” для Росії.

Директор з політичних досліджень центру Михайло Мамонов зазначив, що громадськість прагне швидкого завершення конфлікту та підтримує заходи, які сприятимуть цьому.

Водночас він визнав наявність розчарування серед населення через військові невдачі, зокрема, через українські вторгнення в Курську область, повільне просування російських військ територією України та економічні труднощі.

“Однак висновки ВЦВГД, ймовірно, відображають погляди та наративи Кремля і можуть завищувати реальний рівень підтримки війни серед населення. Ці результати опубліковано на тлі зростання втрат, суперечностей у російському командуванні та значного економічного навантаження на російську економіку через війну”, – вважають аналітики ISW.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін втягне Білорусь у війну, та розповів, як і коли це станеться.

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