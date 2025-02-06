Чи існує ризик наступу з території Білорусі: пояснення експерта

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що російська армія, скоріш за все, не використовуватиме територію сусідньої Білорусі для здійснення наступальних операцій.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо NV".

Експерт зазначив, що територія вздовж українсько-білоруського кордону – це суцільні болота та ліси, пересування якими для військових підрозділів буде дуже складним.

"Чому вони так швидко зайшли 2022 року? Адже банально ми їх туди пустили. Це був задум Генштабу, щоб вони розтягнулися великою територією і ми їх знищували. І він спрацював тоді", – пояснив Нарожний.

За його словами, зараз ситуація інша, а українські захисники готові зустріти ворога, якщо наступ з Білорусі все ж таки відбудеться.

"У нас є генерал Наєв. І він, коли командував цією ділянкою фронту, казав, що там закопано понад пів мільйона мін. Там підірвані всі мости, там усе заміновано, побудовані інженерні укріплення. Тому якщо ворог туди зайде, він там і зупиниться", – наголосив Нарожний.

Втім він не виключає, що росіяни можуть використати територію Білорусі як плацдарм, звідки здійснюватимуть артилерійські обстріли, а також атакуватимуть Україну дронами та ракетами.

"Від території Білорусі до Києва 140 кілометрів по прямій, це дуже близько. І до багатьох інших міст. Тому ризик сухопутних операцій дуже низький. А от ризик інших ударів наявний", – наголосив Павло Нарожний.

Нагадаємо, якщо Росія вирішить розпочати новий етап війни, вона може використати Білорусь як плацдарм для вторгнення в Європу, зокрема до Польщі та країн Балтії. На думку політолога Кирила Сазонова, Лукашенка використають як ширму, а він не зможе цьому протистояти.

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